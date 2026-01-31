尋秦記丨古天樂透露票房好考慮拍續集 被宣萱扭耳按頭搶答古媽問題 要求以後一齊做訪問

古天樂（古仔）、宣萱、林峯、郭羨妮、朱鑑然等今日（31）出席電影《尋秦記》新春篇穿越合皮包扭耳見面會，最搞笑宣萱扭古仔隻耳仔，嚇到林峯連咪高峰也跌在地上。

古天樂期待推出加長版

對於港澳票房衝破8500萬，談到可會推出加長版，古仔笑指若推出就會推出，亦好期待，不過宣萱透露自己已完成配音。談到若然票房好會否考慮拍續集，古仔坦言會考慮，最終要視乎票房成績。在旁的朱鑑然笑言希望票房好，問到若然開拍續集會否要求古仔加他戲份？他笑說：「唔使講啦！大家心照，無都做呀！」

宣萱踢爆古仔「中頭獎」

提到早前古仔到馬來西亞為該片宣傳大玩「撈起」期間，有一箸菜撈至拋上半空，嚇到宣萱花容失色，結果古仔中「頭獎」。古仔自認無「中頭獎」，當時想撈到拋高一點，自己並沒有「中頭獎」，但宣萱即踢爆指古仔有「中頭獎」，又解釋自己身上穿著贊助服裝，所以擔心搞到污糟先嚇到叫。談到是否曾經扭過古仔耳仔，宣萱笑言中醫師講過摔下耳仔會正常一點，但古仔長期處於好正常狀態。

林峯2月接受訓練

提到古仔日前在threads罕有貼上與父母的合照，祝賀媽媽生日快樂，更留言：「本來想保持傳統木口木面影張相，但有時見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑。」宣萱即笑古仔自己生日先會「木口木臉」影相，反而古仔媽媽生日就不會，因為當年古仔做訪問曾透露過。古仔即笑說：「以後安排訪問盡量同佢（宣萱）一齊做，我阿媽生日你都幫我答埋。」宣萱又搞笑用手按住古仔頭部，場外觀眾見狀即大叫。談到古仔曾透露媽媽要求他出席朋友為《尋秦記》包十場場次的謝票。古仔表示仍未出席，但會安排。

至於林峯對於日本巡迴演唱會要延期，他表示過年前要完成澳洲巡唱，2月則為《九龍城寨之圍城》續集接受訓練。