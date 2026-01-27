古天樂罕晒家庭照為古媽媽慶祝生日 傳統「木口木面」影相因一原因失敗

影壇大亨古天樂（古仔）近自電影版《尋秦記》於去年年底上映後，近一個月來四出奔波進行宣傳，而電影票房亦有交代，已突破8,000萬向億元邁進。近日古天樂為媽媽慶祝生日，暫停手上工作，昨晚（26日）在社交平台分享與父母的合照，引起討論。

宣萱送上祝賀

古天樂昨晚在threads出PO，上載與爸爸為古媽媽慶祝生日的合照，見到古媽媽面前有一個蛋糕，以及四個壽包，雖然簡單卻誠意十足。古天樂留言：「媽咪生日快樂！」多度傳緋聞的宣萱非常有心，也有送上祝賀：「Happy Birthday to Auntie！」

已有多年沒有再公開與父母合照，古天樂卻對自己的表現不太滿意。古天樂在照片下再留言：「本來想保持傳統木口木面影張相，但有時見到佢哋就係會忍唔住微微嘴笑」。不少網民見到古天樂忍笑的表情，打趣留言：「笑咗喎，影過啦，又話影開唔笑」、「傳說中嘅木口木面相，你又話一埋位自然會木口木面嘅，但你今年微笑喎，今年有咩令你咁開心呀」等。

古天樂爸爸精神好

另有網民讚古天樂帥氣外貌，與父母相似，年邁的古爸爸雖然一頭白髮，但精神看起來很好，而且比古天樂更「入戲」，保持木口木面：「嘩，好耐無見過古爸喇，個樣仲係咁醒咁精靈，可摸耳帶埋佢去團年飯？」

