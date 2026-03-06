《流行都市》名廚黃亞保離港移居英國 轉戰網絡維持人氣不忘香港市場 闖歐洲做助理總廚

經常在TVB節目《流行都市》中，以親切笑容和精湛廚藝示人的「保哥」黃亞保，近來在《流行都市》出現次數大減，只在大時大節主題才現身，引來不少觀眾關注。原來，黃亞保在兩年前已毅然放下香港的事業，遠赴歐洲發展，目前主要基地設於英國。雖然已移居英國，但他仍心繫香港，近來不僅開設了YouTube頻道維持人氣，更不時化身「空中飛人」回港，繼續參與電視節目拍攝及各類工作，展現其對烹飪事業的熱情與堅持。

黃亞保早年偷渡來港

黃亞保不僅是《流行都市》的台柱，近年更獲TVB賞識，擔任《煮東煮西》及《請客必食18道菜》等節目主持。在事業成功背後，他與初戀太太Rebecca育有三子一女，是一名「愛妻號」。這位名廚的成長路途充滿挑戰，7歲時以越南華僑身份偷渡來港，在難民營度過6年艱苦歲月，更曾因出身被同學欺凌。為改變命運，他輟學後入讀中華廚藝學院，憑藉後天努力，最終成為陳皮專家並創業成功，迎來人生的轉捩點。

黃亞保以登上外國節目為目標

黃亞保早前接受傳媒訪問，透露移居海外的決定源於一次難得的機遇。在香港打拼十多年，雖然已建立起穩固的名聲、人脈及成功的餐廳事業，但他渴望跳出舒適圈，探索世界各地的飲食文化。以往，他曾因放不下親手打理的餐廳和那份與食客之間的窩心互動而婉拒海外邀請。然而，兩年前朋友再次邀請他到芬蘭、挪威、英國等地，與不同的廚師或餐館作合作，這個集工作與旅遊於一身的機會，讓他決心外闖。在老婆與其他家人的支持下，黃亞保為自己定下學好英文的目標，希望能流利地運用飲食界的專業術語，並懷抱著登上外國電視台主持烹飪節目的「終極目標」。

黃亞保於倫敦酒店任助理總廚

目前，黃亞保在倫敦金絲雀碼頭的一家酒店擔任助理總廚，幸運地遇到一位給予極大自由度的老闆，讓他可以靈活地兼顧香港的工作。更難得的是，餐廳的廚房幾乎是香港的「翻版」，不僅爐具、鑊鏟等工具均由香港運往當地，能炮製出充滿「鑊氣」的菜式，同事也大多是香港人，可以用廣東話無障礙溝通。儘管如此，黃亞保仍需適應新的挑戰，例如歐洲食客繁多的食物敏感要求，以及長達四、五小時的慢食節奏。

嫁入豪門前港姐上《流行都市》自爆抑鬱 ？

外闖黃亞保不錯過香港工作機會

為了不被香港觀眾遺忘，並開拓海外市場，黃亞保積極轉型為YouTuber，開設「保哥煮場 Chef Paul」頻道。昨日（5日）他分享的煮豉椒炒蜆的影片中可見，內容製作一絲不苟，除了詳細示範烹飪技巧，更貼心地提供中英雙語字幕及食譜，顯然是為了同時鞏固本地及國際粉絲。雖然專注在歐洲的發展，但黃亞保對香港市場仍非常重視，只要時間許可，他都樂意回港參與節目拍攝、廣告代言和烹飪班教學，並對電視台、廣告商及一眾學生的支持表達了深深的感謝。展望將來，黃亞保希望能到法國進行廚藝深造，並繼續在倫敦的崗位上發光發熱，同時亦期待香港的任何工作機會。

