80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起

周美鳳近日罕有地亮相TVB節目《流行都市》訪問，暢談她從選美舞台走入公關界的精彩人生，以及分享現今的養生之道。周美鳳與安德尊一見如故，妙語連珠，盡顯數十年的深厚交情。周美鳳指，這次重返TVB全因「畀面」老友安德尊。她透露，兩人相識數十年，曾一同主持過不少綜藝節目，但這卻是首次在清談節目中正式合作，別具意義。

周美鳳曾主持破格節目《活色生香》

周美鳳曾參加1986年香港小姐，不過她沒有在幕前發展太久，現時已轉型成為公關及藝人經理人。周美鳳8、90年代拍過幾部電影及亞視劇集，星運平平，最為人熟知的作品是主持亞視節目《活色生香》，由於節目不時以酒色財氣、吃喝玩樂為主題，因此對當時港姐出身的周美鳳可謂破格挑戰。轉行多年，周美鳳在《流行都市》中談及近況，已年過60的她外形相當凍齡。

周美鳳社交活動頻繁

在節目中，安德尊笑指周美鳳近年雖然少在幕前出現，但在社交平台上卻極為活躍，常常分享與各界名人的合照，以及一些運動照等，笑問：「咩意思呀你？」如今已將生活節奏放慢的周美鳳，分享她的養生之道是追求「健康快樂人生」。她認為，隨著年紀增長，心態也要隨之調整，現在最重視的就是健康。雖然工作量減少，但她坦言社交活動依然頻繁，皆因「人情」難卻，朋友的各種喜事都會盡量抽空出席支持，這也是她維持廣闊人脈的秘訣。

周美鳳因孫泳恩投身公關界

談及入行經歷，周美鳳憶述當年是受前輩孫泳恩啟發而投身公關界。她形容自己膽子大、不怕生，加上從娛樂圈及選美時期累積的人脈，讓她很快就在行內站穩陣腳。她笑言，初入行時的生活極為忙碌，「由朝忙到晚」，從早上的會議、見客，到晚上的宴會應酬，行程排得滿滿，有時甚至要趁工作空檔偷偷去按摩鬆弛。後來，她更將事業版圖擴展至財經公關領域，成為業界的領軍人物。

周美鳳擁5000呎私竇

創立公關公司多年的周美鳳成為業界精英及著名經理人，近年她曾曝光接近5000呎的黃竹坑自家工廈物業單位，時常舉行派對，被指身家豐厚、風山水起。這次她在《流行都市》的亮相，不僅讓觀眾重溫了這位前港姐的風采，更展現了她作為成功女性的智慧與從容。

