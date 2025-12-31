安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑

有「TVB鑽石王老五」之稱的64歲「大王」安德尊多年感情生活成謎，與《流行都市》拍檔宋芝齡緋聞傳足多年。雖然兩人一直未有正式承認戀情，但外界早已視他們為一對，安德尊早前在林嘉華的追問下，曾一度「默認」戀情，成為網民熱話。

宋芝齡對安德尊連珠炮發大吐苦水

安德尊其後再被問及此事時，卻又大耍太極，拒絕回應。早前《東周刊》獨家直擊安德尊原來還有兩位紅顏知己，除了被拍下與豐腴中女「撐枱腳」外，前助手Sophia（阿So）與安德尊關係匪淺。安德尊和宋芝齡近日合體上演一場精彩的「耍花槍」真人騷，宋芝齡連珠炮發，大吐苦水，而安德尊則一臉享受，場面搞笑。

宋芝齡稱姻緣運被安德尊「搞彎晒」

宋芝齡與安德尊多年來在《流行都市》中以「情侶檔」形象示人，二人鏡頭前後的互動都充滿火花，緋聞傳足多年，到了2021年，二人被拍到手挽手逛街，雖然多年來未有正式承認關係，不過早已被外界視為一對！早前林嘉華作客《流行都巿》，期間追問安德尊的戀情，林嘉華曾笑稱如果安德尊擺酒，就算「蝕硬」都自掏腰包都會返港出席：「咁我要搵埋佢另一半問下先，係邊個？」安德尊笑認另一半是宋芝齡，當時不少觀眾都戥二人開心。近日宋芝齡與安德尊合體接受《TVB娛樂新聞台》訪問，談到二人的關係，宋芝齡便「投訴」安德尊的訪問答得差，指他「太 green」，她更激動地表示：「我啲姻緣運啊，就俾佢搞彎晒！啲人個個嚟恭喜我，恭喜你啊，你結咗婚，就算我話唔係喇，佢哋都會講『你唔好唔認，我哋明㗎！」仲有話『哦！嗰個安德尊老婆嘛！』死得喇，我真係識唔到男仔㗎，我對我自己身世好擔心，我而家要去識男仔，其實我都係一個女仔，我都係一個適婚年齡，非常擔心。」

宋芝齡讚安德尊的異性緣極強

主持大讚安德尊都一個好男人，宋芝齡竟說：「全世界都有好多好男人，但唔可以博愛，你估真係歡樂傳萬家咩！」雖然宋芝齡對緋聞叫苦連天，但她亦承認安德尊的異性緣極強，特別是「師奶」和「阿太」的歡迎：「唔可以同佢出去拍外景！好煩㗎，尤其係喺街市、超市，畀人重重包圍，場面墟冚。」安德尊坦言與宋芝齡「一啲關係都冇」，宋芝齡亦稱安德尊身邊需要「綠葉」：「如果冇咗我陪襯佢，佢會單調好多，因為佢一嘈呢，就係我去鎮壓佢，叫佢收聲！」而宋芝齡也坦言「我真係好需要呢份工！」安德尊亦說：「如果呢個節目冇咗我，妳聽日就唔使返工。」宋芝齡表示願意繼續合作拍檔，但對於緋聞則有所保留。

