《流行都市》CP受訪場面尷尬 安德尊狙擊女主持「你有問題」 與宋芝齡情侶裝賀年嬲爆爆？

影視圈
更新時間：10:00 2026-02-22 HKT
《流行都市》緋聞情侶安德尊（大王）與宋芝齡的關係一直撲朔迷離，去年曾一度「認愛」而後又迅速反口，讓外界霧裡看花。日前，二人在為節目《流行都市》拍攝新年特輯時，被發現身穿極其相襯的桃紅色「情侶裝」，再度成為焦點。當被娛樂新聞台主持潘盈慧問及此事時，安德尊表現得相當激動，而兩人一如既往的鬥嘴互動，也為現場增添了不少歡樂氣氛。

安德尊狙擊潘盈慧：你真係有啲問題

在拍攝現場，安德尊與宋芝齡穿上同色系的傳統賀年服裝，被潘盈慧笑指是「情侶裝」。對此，宋芝齡解釋服裝由公司安排，但安德尊卻反應甚大，激動地對潘盈慧說：「點解我見親你都咁多呢啲問題嘅你！你真係有啲問題喎……」潘盈慧表示見到安德尊與宋芝齡以「情侶裝」示人，實在很難不追問。安德尊繼續狙擊說：「我冇打算咁樣，你可以唔問㗎嘛！」

當潘盈慧轉為追問宋芝齡時，安德尊插嘴並指著潘盈慧說：「你少啲嚟得喇，次次都係有你出現呢，我哋就賴嘢喇！」安德尊發表「偉論」似乎只是想搞氣氛，卻被網民批評每次出現都把場面弄得尷尬，認為他的主持風格已過時。

相關閱讀：80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起

宋芝齡罵安德尊short short哋

儘管嘴上不饒人，但當被問到二人衣著是否相襯時，他們還是忍不住開始「打情罵俏」。宋芝齡笑著說：「都唔係好襯啫！」安德尊一邊假裝抗拒，一邊卻又忍不住與她鬥嘴說：「你黐線……咁都仲唔叫襯？」宋芝齡最終忍不住指責安德尊，「新年流流唔好講黐線……你係咪想襟撈呀？你真係short short哋。」安德尊乾脆連宋芝齡都「大罵」說：「新年唔好話人short short哋好唔好呀！」場面十分搞笑。

相關閱讀：安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑

安德尊除宋芝齡仲有兩位紅顏知己？

安德尊與宋芝齡這對歡喜冤家的緋聞已傳多年，去年他們的關係更顯複雜。除了與宋芝齡的緋聞鬧得熱烘烘，《東周刊》更獨家爆料，指安德尊身邊除了宋芝齡外，還有另外兩位關係親密的紅顏知己，令他的感情狀況更添神秘色彩。

此次新年特輯的訪問中，同場的藝人謝芷倫也許下新年願望，希望安德尊和宋芝齡「唔好成日打交」，因為拍檔與觀眾會看得很辛苦，可見二人愛鬥嘴的形象已深入民心。儘管安德尊與宋芝齡不斷否認，但他們之間有趣的互動和絕佳的默契，總讓觀眾對他們的關係充滿遐想，難怪討論度不輸一眾TVB上位花旦小生。

相關閱讀：《流行都市》 現尷尬場面！安德尊當面寸爆80年代女星講嘢唔正：啲廣東話仲係咁差

