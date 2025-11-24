《流行都市》 現尷尬場面！安德尊當面寸爆80年代女星講嘢唔正：啲廣東話仲係咁差

現年69歲、已淡出幕前多年的80年代「鬼后」王玉環（Agassi），近日作客無綫節目《流行都市》分享近況，不但暢談當年由影壇轉戰保險業，並成為年薪千萬「保險女王」的經歷，更意外因主持人安德尊的「無禮」言論，再次成為城中熱話。

王玉環轉行創出一片天

現年69歲的中韓混血女星王玉環，在80年代憑藉在多部港產恐怖片中的精湛演出，獲封為「鬼后」。然而，隨著90年代鬼怪片種的式微，加上與當時的導演男友午馬分手，王玉環的演藝事業面臨瓶頸。她在訪問中坦言，當時因失戀兼事業停滯，決心放下藝人光環，在朋友介紹下投身保險業。

王玉環當上高級區域總監

轉行初期，王玉環亦曾面對不少質疑。不過，憑著不服輸的拼勁，她每日投入超過12小時工作，由清晨7時一直忙至深夜。王玉環的勤奮與努力，讓她迅速在保險界嶄露頭角，屢創佳績，不僅連續16年成為百萬圓桌會會員，更成為公司128年來首位女性高級區域總監，年收入高達千萬，寫下香港保險界的傳奇。

安德尊當面質疑王玉環高EQ回應

在《流行都市》的訪問中，出現了一段小插曲。主持人安德尊在對談期間，突然當面質疑王玉環的廣東話：「你喺台灣長大，嚟香港拍戲？喺香港好多年喇？」王玉環即表示：「都四十幾年。」安德尊立即指：「但你啲廣東話仲係咁差！」王玉環沒有感到被冒犯：「係呀，我主要係講國語，身邊啲朋友、客戶同以前拍戲元彪、洪金寶都同我講國語，可能我廣東話差，佢哋都同我講國語。」安德尊最後更補一句：「全部同你講國語？好得意呀！」。王玉環全程未有動怒，獲讚極高EQ，反而安德尊就受到網民劣評，指他對嘉賓很無禮。

王玉環永不言休

事業成功的同時，王玉環的家庭生活亦相當美滿。她於2003年與富商秦毅結婚，夫妻恩愛逾二十年。雖然兩人未有子女，但無損感情。王玉環在訪問中表示，自己永不言休，享受工作的同時，亦會與丈夫一同出國，寓工作於娛樂，活出精彩人生。

