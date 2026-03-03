許紹雄女兒許惠菁疑婚變 嫁銀行業才俊兩年避談婚姻狀況：現階段工作為重

林盛斌（Bob）今日（3日）帶新簽的藝人應昌佑、劉晨芝、許惠菁及王海榛及旗下藝人出席「棋人先聲迎新聚」午宴。許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）於2023年12月與圈外老公、銀行業才俊Shane結婚，當時婚宴上星光熠熠，不過今日活動上當大家提到擇偶條件時，許惠菁也搭嘴，令人懷疑她是否婚變。事後在場記者求證許惠菁婚姻狀況時，她避談只表示：「現階段工作為重。」

許惠菁想向主持方面發展

對於加入「棋人」，四人均表示想向主持方面發展，許惠菁指亡父許紹雄和很多朋友也在這行，自己去年也放下新加坡飲食生意回港發展，跟爸爸拍片及做了很多網絡上的工作，但由於在這行還算很新，所以還需要好好地學習，也會向Bob林盛斌請教，令自己做得更好。

應昌佑想繼續嘗試在這行發展

應昌佑指自己在2014年離開唱片公司後專注湊小朋友，而自己亦有份設計工作的正職，不過他坦言今次加入是自己向Bob林盛斌爭取的，因想繼續嘗試在這行發展，但亦配合現在要返工和湊小朋友這個狀況，而Bob林盛斌也指他懂兩文三語所以在主持方面沒有問題，問到是否想繼續唱歌？他指暫時未有考慮，不過若在做司儀時客戶要求也可以唱。

劉晨芝要Bob林盛斌介紹合適對象

劉晨芝則謂近年放了很多時間在歐美方面，現在想主力在香港發展，自己在美國亦是主持出身，自己跟Bob林盛斌認識多年，覺得對方好正能量，更指要他介紹合適對象，她笑言自己其實排在胡定欣之後，但一直有人插隊，現在還有個陳庭欣，搞到她還未有着落，問這是否她與Bob林盛斌簽約其中一個條件？她即笑指會催促對方，但自己真的想在主持方面向Bob林盛斌學嘢。

王晶女兒王海榛不會抗拒任何機會

至於王晶女兒王海榛指因朋友找過她做婚宴主持，做了2、3次後又覺得表現不錯，而自己入行是也是主持出身，而離開TVB後雖然有很多把刀，但並非張張利，故也不會抗拒任何機會，又指早前才跟精裝明星足球隊去玩，見到其他演員及導演，王海榛說：「真係好掛住以前開工嘅日子，因為都真係好耐冇拍戲。」提議她叫Bob林盛斌開戲，王海榛笑指當然要，也可介紹導演、演員給他，也坦言不會抗拒任何機會，但仍是想將司儀的功力推高點，讓大家先覺得她是一個專業的主持。提到他們都是競爭對手，他們就表示不是，工作可以輪住做，因為四人的style不同。

Bob爆陳庭欣現正與一名男士努力發展

Bob林盛斌受訪時表示公司現時加上他共有12位藝人，而大部分人也會往主持及司儀方向發展，希望在公司幫助下得到更多工作，因各有所長，又認為若做得好可留住客人，故相信不會出現搶工作的情況。Bob指有些工作自己可能是時間、酬勞上而接不到，也因有些要以普通話、英語去做未能完全勝任，所以也會推薦旗下藝人給客戶，問他是否想公司發展成為主持界龍頭公司？Bob說：「都望有咁嘅目標，但咁威水又唔敢咁講，仲未有咁嘅實力。」笑指他還要做劉晨芝媒人，Bob笑住話好攰：「其實係定欣之前已話要幫佢，但劉晨芝有佢嘅市場，偏向西化，係另一番滋味。」他又爆「插隊」的陳庭欣現在正與一名男士努力發展中，雖然不知他們是否啱feel，但知道有約會及聯繫，有消息就會跟大家說，提到他帶陳庭欣去拜姻緣，Bob表示其實是拍TVB節目，所以帶了對方去朋友的佛堂拍攝，知道狐仙娘娘是旺事業和姻緣，朋友拜完也覺得不錯，所以就叫她去拜下求保佑，又笑指之後也會帶劉晨芝等人一起去拜。

Bob回應大馬戲院賀歲檔排片爭議

Bob有份主演的賀歲片《媽媽又要嫁》在年初一於馬來西亞上映，票房至今收4百多萬令吉，成績不俗，不過他在網上疑似不滿排片不夠多，Bob澄清並沒不滿，因當地也有電影上映，而且對手強勁，電影能在年初一上映，在戲院不算多放映的情況下很好成績，自己出帖實際上是想鼓勵電影台前幕後團隊，也希望未睇的觀眾去捧場。提到Bob在戲中有露股戲，他指當時是陳山聰和梁競徽在玩的情況下脫他褲子，但該場戲因過不到當地電檢只能作NG片。問到是否計劃開戲？他指公司現時有投資演唱會、舞台劇和talk show，日後也不排除投資電影。