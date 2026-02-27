陳庭欣豪門夢碎拜狐仙求姻緣 唸108次經文望早日脫單 公開三大擇偶條件不再求富貴？

38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖8年屢傳婚訊，可惜最後「婚」訊變「分」訊，陳庭欣去年年底宣布與楊振源分手，8年前玩完。豪門夢碎的陳庭欣更由九肚山愛巢搬至黃大仙500呎蝸居，對於分手原因，陳庭欣多番強調兩人「因了解而分手」，當中不涉及第三者，她又指兩人的三觀並非樣。

林盛斌帶陳庭欣拜狐仙求姻緣

「金牌媒人」Bob林盛斌曾公開稱今年替陳庭欣找男朋友，揚言：「我咩都唔做淨係招呼你。」日前Bob林盛斌帶陳庭欣拜狐仙求姻緣，陳庭欣一度哽咽，「其實阿 Bob一早都知㗎啦，重要唔係我同佢講。係11月19號嘅夜晚我哋喺慶功，佢突然間行埋嚟同我打招呼，跟住唔知講咗幾句說話之後呢，我就突然間同佢講：『阿 Bob其實呢』我跟住想講下一句都未講，佢就即刻指住我：『唔係真㗎嘛？』」

陳庭欣非常誠心地在許願紙寫上願

「金牌媒人」Bob林盛斌帶同陳庭欣及TVB《娛樂新聞台》主持潘盈慧去拜狐仙祈求馬年覓得良緣，當日在堂主郭玥彤的協助下，陳庭欣非常誠心地在許願紙寫上願，開出三大貼地擇偶條件：孝順父母、有正當職業，以及雙方「三觀」一致，還專心地唸了108次經文向神明許願。陳庭欣大讚Bob林盛斌很有心，原來有認真細閱她的IG，Bob林盛斌叫陳庭欣數出覺得自己做女朋友，三個好和三個不好的地方，陳庭欣說：「如果講好嘅話，我會好細心囉，除咗佢，對佢自己之外，對佢屋企人，都會咁做，我會好獨立照顧到自己，遇到一啲唔啱或者唔公義嘅嘢，我就會一定會提出囉。第三就係我比較多嘢唔食囉。」Bob林盛斌笑稱他沒有「十億男友」可以介紹，陳庭欣說：「其實我一直都有解釋，冇十億。冇人聽過，冇人寫過，我亦都冇計過呢條數。」

Bob林盛斌已為陳庭欣安排人選

Bob林盛斌叫陳庭欣不用擔心：「你想真真正正認識一個人，係一定要大家一齊經歷咗啲風波，先知道可唔可以共度患難。唔使擔心！2026年乜都唔搞！淨係招呼你一個！2026年之前，Toby就會公開話，我脫咗單喇！多謝阿 Bob！」陳庭欣曾2月初曾稱Bob林盛斌的訊息：「佢話：『喂得唔得閒呀，呢二個幾好喎，約出嚟食飯啦！』我都好多謝佢，我話：『有時間都可以識個朋友』，但其他嘢冇特別去諗得多，但阿Bob真係言出必行。」陳庭欣稱可能過完農曆新年後才再約。陳庭欣還稱好友都盡量陪同她：「有時自己一個人靜落嚟，或者我有同佢溝通嘅時候，都會諗返起，即係嗰個情緒會係down返啲，咁但係又未至於好唔開心，因為始終有過感情㗎嘛。同我好close嘅friend、我啲閨密都知晒我所有嘢，亦都知道我有時係扮冇事囉，佢哋陪住呢，我都覺得好溫暖。」

