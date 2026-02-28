Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳千語曝光夫家百億豪門奢華大宅 向施伯雄爺爺施子清拜年 盡顯富貴孫新抱乖巧一面

影視圈
更新時間：10:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-28 HKT

吳千語2023年與百億富三代施伯雄結婚，正式嫁入豪門。婚後她不時在IG及小紅書分享甜蜜生活，大晒幸福少奶奶日常。日前，吳千語分享了她到夫家拜年的影片，罕有曝光夫家豪宅內部，以及她與施伯雄爺爺、富商施子清的溫馨互動，盡顯豪門乖巧孫新抱的模樣。

吳千語與施伯雄穿情侶裝拜年 

從吳千語上載到小紅書的影片和照片中可見，她與丈夫施伯雄穿上藍色系的唐裝情侶外套，在桃花樹下甜蜜合照，羡煞旁人。吳千語以施家新抱身份過年，顯得非常雀躍，與親友在巨型桃花樹前擺出恭賀姿勢，喜氣洋洋。

施子清豪宅氣派不凡

吳千語分享的照片及影片背景也曝光了施家豪宅的氣派內部。客廳設有落地大玻璃，窗外便是私人游泳池和庭園，環境清幽雅致。室內裝潢則充滿中國傳統藝術氣息，其中一幅雕有龍紋、看來價值不菲的巨型木製屏風更是格外搶眼。

吳千語與爺爺施子清溫馨互動

吳千語更分享與爺爺施子清的互動影片。可見精神矍鑠的施子清穿著紫色唐裝，在旁看著孫新抱吳千語佈置家居。吳千語先是小心翼翼地將親手寫的「福」字揮春貼在龍紋屏風上，隨後更蹲在地上，細心整理地上的揮春。

吳千語在帖文中寫道：「福到了！祝大家馬年馬到功成馬上幸福，馬上暴富，馬上變美」，充滿新春的祝福。網民紛紛留言大讚吳千語「賢慧乖巧」、「與爺爺的互動好有愛」，並指她完全融入了豪門家庭，深得長輩疼愛。

吳千語曾戀林峯被指拜金大花筒？

