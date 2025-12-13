《驅魔龍族馬小玲》被轟！吳千語版馬小玲長腿被打底褲封印 網民：我和殭屍有個誤會

亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，飾演「況天佑」的尹天照與「馬小玲」的萬綺雯演出深入民心，劇集更在６年間開拍了一共3輯，至今仍被譽為「亞視神劇」，是網民心目中的經典劇集。原創作人兼萬綺雯老公陳十三在2022年翻拍劇集，並擔任監製、編劇及導演，本來計劃於2023年上映，但可惜經歷過不少波折，最終在12月11日於內地影視平台愛奇藝上線。

《驅魔龍族馬小玲》遭揶揄「我和殭屍有個誤會」

電影《驅魔龍族馬小玲》今次由吳千語、黃宗澤、蔡潔、呂良偉、吳啟洋、廖子妤、劉心悠、朱柏康、黃文慧和郭柏妍等主演，在電視版飾演「馬小玲」萬綺雯曾表示將驚喜回歸，客串飾演「馬丹娜」，今次萬綺雯的出現，在網上引來不少聲音，不少人大呻「伏味濃」，甚至揶揄「我和殭屍有個誤會」。

萬綺雯只有不足20秒眼部大特寫畫面

電影版《驅魔龍族馬小玲》延續原作「驅魔龍族傳人遇上不老殭屍」，但故事發生在另一個時空，注入更多現代元素，「殭屍」一詞變成「血族」，由吳千語飾演的「馬小玲」為「驅魔龍族」第四十一代傳人，肩負家族使命對抗異界邪靈，黃宗澤飾演私家偵探「況天佑」具有不老特質和強大力量，多年來偵破多宗奇案，卻始終隱瞞自己因基因突變而產生嗜血衝動的「夜行者」身份。二人因調查一連串「暗影」襲擊事件而相遇，並聯手對抗來自異界的入侵者。在合作過程中，一段糾纏百年的宿命恩怨，亦逐漸浮現。主演還有蔡潔飾演「王珍珍」、呂良偉飾演「山本一夫」、劉心悠飾演「妙善」、廖子妤飾演「未來」、吳啟洋飾演「況復生」、郭柏妍飾演「初春」、朱柏康飾演新角色「藍波」、黃梓樂則飾演「況復生」童年。上映在網上上映後，惹來網民狂轟「毀我童年到癲」，甚至萬綺雯亦只有不足20秒的眼部大特寫的畫面，有人高呼：「還我萬綺雯42吋長腿！」

吳千語被彈長腿吸引度不及萬綺雯

今次飾演「馬小玲」的吳千語，同樣成為被圍攻目標，一方面被彈長腿吸引度不及萬綺雯，最敗筆是短裙內有一條超長打底衭，鏡頭有意無意間都會為這條超長打底衭進行大特寫，甚至亦有人說：「小玲嘅優點完全靠口述表現，戲內完全冇體現，反而齋突出佢硬頸貪錢貪靚嘅一面，仲要一開始弱到九字真言、天雷震都用唔出，我熟悉嘅堅強、實力強、天賦高、外冷內熱嗰個馬小玲去X咗邊？？？」而電影本身的質素同樣遭嚴厲批評：「劇情白開水，人物扁平化，演技特別可怕」、「將臣個角色，搵個人來扮仲要係特技樣，將臣任達華明明好型㗎嘛，點知係特技搞到成隻樹妖咁，看得出很濃烈的AI味。」、「成套嘢不如改名啦，當係第二套睇好過啦，睇完一肚氣，編劇導演還返個童年回憶畀我呀！」、「我覺得浪費咗我1個鐘29分鐘39秒！」

