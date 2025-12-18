吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始

改編自亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》的電影《驅魔龍族馬小玲》日前正式在愛奇藝上架，電影播出後引來網民一面倒狂轟，有人批評「毀我童年到癲」，飾演「馬小玲」的吳千語亦被圍攻，有人直斥吳千語的演出令人大失所望，不單長腿不及萬綺雯，還稱：「完全冇女主角以及『馬小玲』嘅氣場。」

吳千語在直播期間 坦言與老公疏離

吳千語近期的舉動亦成為熱話，吳千語（Karena在2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，成為「百億新抱」後，吳千語曾經有一段時間與老公過二人世界的生活，其後吳千語繼續發展演藝事業，早前「出山」做直播，施伯雄曾留言稱是「施伯雄噩夢又開始了」吳千語日前在直播期間， 坦言與老公疏離。

施伯雄曾稱吳千語直播「噩夢又開始了」

吳千語早前「出山」做直播，施伯雄曾在小紅書出PO稱「施伯雄噩夢又開始了」，皆因老婆復工後，施伯雄要獨自行街食飯兼shopping：「其實我老婆這個女強人，天天不是在工作，就是在想如果把她的生活品味帶給大家，我是非常欣賞她對生活每一個細節，要求非常高的人，所以這段時間有多孤獨，我還是覺得值得。」吳千語留言安慰老公：「你自己去玩吧husband！」後來吳千語與好友馬天佑進行帶貨直播，期間老公驚喜現身，吳千語突然一面疑惑地指著老公的頭髮並問他是否有染髮：「為甚麼你頭髮是棕色的？」施伯雄否認並表示「沒有染過，本身就有點。」殊不知吳千語竟語出驚人地回應：「很久不見，忘記了、忘記了。」吳千語續指在婚姻生活中忘記另一半是很正常的事情，並指自己有時候忙碌到會忘記施伯雄：「就是你很忙的時候，可以很放鬆的做自己，然後不會太把他想起來，就是一個很舒服的狀態。」

吳千語罕談夫妻關係

吳千語更罕談夫妻關係，她透露兩夫妻一日可能只會講一句說話：「因為有時候感覺我們一天可能講一句話『Hi』，然後『Good Night』。」不過，施伯雄隨即否認：「也沒有那麼誇張。一般都是在睡前會總結一下，今天有多累，然後說明天再聊。」但吳千語反指自己不太習慣向伴侶總結日常：「我不太會（總結）。我是會見到面才會說話的人，我不太會跟伴侶 recap 我今天幹了甚麼，我一般都不說的。」不少網民對她們這種相處模式感驚訝，有人認為夫妻各有各忙很正常，但亦有人認為這樣的關係會過於疏離。其實這段關係得來不易，施伯雄曾在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》爆料，二人拍拖初期不被父親施榮怡認可，在吳千語努力下，終獲施伯雄的家人接納，深受長輩喜愛。

