Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始

影視圈
更新時間：12:00 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:00 2025-12-18 HKT

改編自亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》的電影《驅魔龍族馬小玲》日前正式在愛奇藝上架，電影播出後引來網民一面倒狂轟，有人批評「毀我童年到癲」，飾演「馬小玲」的吳千語亦被圍攻，有人直斥吳千語的演出令人大失所望，不單長腿不及萬綺雯，還稱：「完全冇女主角以及『馬小玲』嘅氣場。」

吳千語在直播期間 坦言與老公疏離

吳千語近期的舉動亦成為熱話，吳千語（Karena在2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，成為「百億新抱」後，吳千語曾經有一段時間與老公過二人世界的生活，其後吳千語繼續發展演藝事業，早前「出山」做直播，施伯雄曾留言稱是「施伯雄噩夢又開始了」吳千語日前在直播期間， 坦言與老公疏離。

相關閱讀：31歲百億新抱雙膝跪地向老公爺爺拜年 手執大疊利是派後輩盡顯闊太風範

施伯雄曾稱吳千語直播「噩夢又開始了」

吳千語早前「出山」做直播，施伯雄曾在小紅書出PO稱「施伯雄噩夢又開始了」，皆因老婆復工後，施伯雄要獨自行街食飯兼shopping：「其實我老婆這個女強人，天天不是在工作，就是在想如果把她的生活品味帶給大家，我是非常欣賞她對生活每一個細節，要求非常高的人，所以這段時間有多孤獨，我還是覺得值得。」吳千語留言安慰老公：「你自己去玩吧husband！」後來吳千語與好友馬天佑進行帶貨直播，期間老公驚喜現身，吳千語突然一面疑惑地指著老公的頭髮並問他是否有染髮：「為甚麼你頭髮是棕色的？」施伯雄否認並表示「沒有染過，本身就有點。」殊不知吳千語竟語出驚人地回應：「很久不見，忘記了、忘記了。」吳千語續指在婚姻生活中忘記另一半是很正常的事情，並指自己有時候忙碌到會忘記施伯雄：「就是你很忙的時候，可以很放鬆的做自己，然後不會太把他想起來，就是一個很舒服的狀態。」

吳千語罕談夫妻關係

吳千語更罕談夫妻關係，她透露兩夫妻一日可能只會講一句說話：「因為有時候感覺我們一天可能講一句話『Hi』，然後『Good Night』。」不過，施伯雄隨即否認：「也沒有那麼誇張。一般都是在睡前會總結一下，今天有多累，然後說明天再聊。」但吳千語反指自己不太習慣向伴侶總結日常：「我不太會（總結）。我是會見到面才會說話的人，我不太會跟伴侶 recap 我今天幹了甚麼，我一般都不說的。」不少網民對她們這種相處模式感驚訝，有人認為夫妻各有各忙很正常，但亦有人認為這樣的關係會過於疏離。其實這段關係得來不易，施伯雄曾在內地戀愛真人騷《愛情修學旅行》爆料，二人拍拖初期不被父親施榮怡認可，在吳千語努力下，終獲施伯雄的家人接納，深受長輩喜愛。

相關閱讀：吳千語與百億老公結婚1周年 法國浪漫慶祝晒咀嘴相放閃 施伯雄一舉動令網民不習慣

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲。
06:45
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
12小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
18小時前
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
00:43
上環四賊匪劫找換店10億日圓 一男子被捕
突發
1小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
17小時前
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
騙徒扮單身舊識 七旬婆婆墮網戀耗盡棺材本 再借子女親友失逾$400萬
突發
13小時前
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
凶宅同層單位影響估價 有業主欲刪網上資訊掩飾 業界直言：不可行
樓市動向
6小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
21小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
即時娛樂
3小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
21小時前
最強小三高調晒愛富商男友激罕現真身 肯買呢樣嘢 網民呼：係愛呀！
「最強小三」高調晒愛 百億富豪男友激罕現真身 紓尊降貴買呢樣獲讚：係愛呀
影視圈
2025-12-17 11:00 HKT