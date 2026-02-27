《中年好聲音3》女星賭城獻唱 曾志偉頭貼頭合照力撐 為愛將打點一事證疼愛有加

黃博自參加《中年好聲音3》奪得冠軍後，事業發展順利，近日更衝出香港，到美國拉斯維加斯表演。黃博日前在小紅書分享此行點滴，除了分享在賭城舞台上獻唱的喜悅，更晒出多張與圈中前輩的合照，當中包括鍾鎮濤、邵美琪，而最矚目的莫過於與前TVB總經理曾志偉的頭貼頭合照。

曾志偉對黃博疼愛有加

從黃博分享的照片可見，她與鍾鎮濤、邵美琪等前輩開心合照留念。其中一張大合照中，曾志偉更親密地與黃博頭貼頭，笑容燦爛，可見雖然他已卸任TVB總經理一職，但對昔日愛將依然疼愛有加。

相關閱讀：曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉

曾志偉為黃博打點登台衣著

黃博在帖文中亦難掩興奮之情，表示在拉斯維加斯演出「內心很激動」。她特別感謝曾志偉：「感謝志偉哥為了我演出服的事情各種擔心，忙前忙後，發動大家幫忙，贈予我靚衫，希望我在舞台上展現最好的一面，還教會我團隊的精神、專業的態度，這身演出服裝我定會好好收藏，穿著它做更多更精彩的演出。」可見曾志偉在台前幕後都對她照顧周到。此外，她也提到從鍾鎮濤身上學習了很多不同場合演出的經驗，並有幸見到台灣歌手溫嵐。

這次拉斯維加斯之行，黃博坦言收穫甚豐，不僅是音樂上的體驗，更獲得了許多前輩的關愛與指導。她表示會好好收藏是次演出的服裝，並期盼穿著它帶來更多更精彩的演出，粉絲們可以拭目以待。

相關閱讀：TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬

周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴？