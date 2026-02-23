Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃獲MIRROR三子拜年 「汪阿tag」馬年有新Version 網民：汪明全tag錯，羅家應改善

影視圈
更新時間：23:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：23:00 2026-02-23 HKT

汪明荃近年跟上潮流開設社交平台帳號，她曾因為在IG不懂如果tag朋友帳號名稱，直接在相片上寫名字標示相中人，自創「汪阿tag」成為一時熱話。來到馬年，「汪阿tag」竟然有新版本，引起網民熱議，笑指：「汪明全tag錯，羅家應改善。」

MIRROR三子向汪明荃羅家英拜年

日前MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）到訪汪明荃與羅家英家中拜年。汪明荃昨日（23日）於IG分享多張合照，五人更一同拍攝影片向大家送上新年祝福，氣氛融洽，但想不到網民更關注「汪阿tag 2.0」版本。

相關閱讀：白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照

「汪阿tag」馬年新Version

原來汪明荃在帖文中嘗試標註三位成員，寫下「@呂爵安」、「@ansonlht」、「@Jeremy」，但並未成功標註到任何一位的帳號。這個融合了中文全名與IG帳號的「半手動」標註方式，被網民戲稱為「汪阿tag 2.0」。網民將截圖轉載至Threads討論，留言：「汪阿姐tag 3個，全部都tag唔中，Too cute」，大讚汪明荃努力學習用社交平台，雖然「表現未如理想」，但想標註後輩的心意相當可愛。有網民表示：「咁嘅年紀玩ig識@已經好勁，同埋證明真係呀姐自己」、「撳入去無一個係佢哋」、「汪阿tag要手寫先有味道」，「阿姐呢個年紀真係好叻，我阿媽同佢同年紀，教whatsapp每次教完，第二日就唔記得」。亦有網民發現，汪明荃將MIRROR串錯成「mirrors」，表示：「唔止人名，連隊Group名都係錯」。更有網民發揮創意，以諧音笑稱「汪明全tag錯，羅家應改善」，獲得大量網民讚好，成為馬年新上榜的網絡金句。

相關閱讀：汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
7小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
15小時前
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
7小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
10小時前
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
影視圈
5小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
12小時前