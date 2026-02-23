汪明荃獲MIRROR三子拜年 「汪阿tag」馬年有新Version 網民：汪明全tag錯，羅家應改善

汪明荃近年跟上潮流開設社交平台帳號，她曾因為在IG不懂如果tag朋友帳號名稱，直接在相片上寫名字標示相中人，自創「汪阿tag」成為一時熱話。來到馬年，「汪阿tag」竟然有新版本，引起網民熱議，笑指：「汪明全tag錯，羅家應改善。」

MIRROR三子向汪明荃羅家英拜年

日前MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）、Jeremy（李駿傑）到訪汪明荃與羅家英家中拜年。汪明荃昨日（23日）於IG分享多張合照，五人更一同拍攝影片向大家送上新年祝福，氣氛融洽，但想不到網民更關注「汪阿tag 2.0」版本。

「汪阿tag」馬年新Version

原來汪明荃在帖文中嘗試標註三位成員，寫下「@呂爵安」、「@ansonlht」、「@Jeremy」，但並未成功標註到任何一位的帳號。這個融合了中文全名與IG帳號的「半手動」標註方式，被網民戲稱為「汪阿tag 2.0」。網民將截圖轉載至Threads討論，留言：「汪阿姐tag 3個，全部都tag唔中，Too cute」，大讚汪明荃努力學習用社交平台，雖然「表現未如理想」，但想標註後輩的心意相當可愛。有網民表示：「咁嘅年紀玩ig識@已經好勁，同埋證明真係呀姐自己」、「撳入去無一個係佢哋」、「汪阿tag要手寫先有味道」，「阿姐呢個年紀真係好叻，我阿媽同佢同年紀，教whatsapp每次教完，第二日就唔記得」。亦有網民發現，汪明荃將MIRROR串錯成「mirrors」，表示：「唔止人名，連隊Group名都係錯」。更有網民發揮創意，以諧音笑稱「汪明全tag錯，羅家應改善」，獲得大量網民讚好，成為馬年新上榜的網絡金句。

