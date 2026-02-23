白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照

昨日（22日）年初六，汪明荃與老公羅家英到訪粵劇名伶白雪仙（仙姐）豪宅拜年，沒想到現場眾星雲集，汪明荃事後更在IG分享星光熠熠的大合照，世紀飯局場面極其難得。

劉德華向白雪仙拜年

從汪明荃分享的照片可見，97歲的飯局主人翁白雪仙精神矍鑠，穿上喜氣的紅色上衣，與眾人溫馨合照。除了汪明荃和羅家英，現場的賓客還包括天王劉德華、劉松仁、粵劇新星李沛妍、著名電影人陳善之，以及前立法會議員劉千石，可謂冠蓋雲集。

相關閱讀：汪明荃星二代契女賀女兒生日 7年前秘密生B經手人成謎 去年認愛大品牌高層誕混血細仔

汪明荃：難得一見的組合

汪明荃在帖文中興奮地寫道：「今日向仙姐（白雪仙）拜年，非常驚喜見到舊拍檔劉松仁、劉德華、劉千石、陳善之、李沛妍、家英哥&Liza，難得一見的組合。」她形容當天是「好日子」，並向大家送上祝福：「祝各位身體健康，萬事如意，平安吉祥！」

在這場難得的聚會中，劉德華與昔日的螢幕情侶汪明荃、劉松仁再次同框，勾起不少粉絲的集體回憶。照片中各人笑容滿面，圍坐在滿桌佳餚的飯桌前，氣氛溫馨融洽，足見眾人交情深厚，也體現了演藝圈後輩對前輩的尊敬與情誼。

相關閱讀：劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下

汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊？