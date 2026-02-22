汪明荃星二代契女賀女兒生日 7年前秘密生B經手人成謎 去年認愛大品牌高層誕混血細仔

謝賢與狄波拉的女兒、汪明荃契女謝婷婷，自2019年秘密產女後，一直對女兒Sara的樣貌和生父身份保密到家，專心在溫哥華享受母女生活。謝婷婷去年認戀被傳任職大型家具連鎖品牌北美區零售總監的外籍新歡Mathew，同年更誕下小兒子Brooklyn Milne。早前他們一家四口返港探親，走遍香港各地景點，謝婷婷日前亦在香港為女兒慶生，今日（22日）在IG分享女兒照片，慶祝女兒踏入7歲。

謝婷婷女兒性格活潑

謝婷婷在IG分享了多張女兒的生活照，溫馨慶祝Sara的7歲生日，並配文寫道：「Happy 7th birthday to this little girl with the biggest heart and the brightest smile. I love you more than words will ever hold.（祝這個擁有最寬廣的心和最燦爛笑容的小女孩7歲生日快樂，我愛你無法言喻。）」字裡行間充滿了對女兒的愛。

謝婷婷保護女兒樣貌

照片中可見7歲的Sara擁有一頭濃密的長髮，雖然謝婷婷一如既往地用可愛的貼圖遮住了女兒的樣貌以保護其隱私，但從照片中仍能感受到Sara活潑開朗的性格，臉圓圓相當可愛。照片記錄了母女倆多姿多彩的生活點滴，包括在家中用氣球佈置的生日派對，其中氣球拼出了「SARA」的名字；還有Sara在海灘學習衝浪、在遊樂園玩耍、品嚐雞蛋仔和雪糕，以及在體操館練習的矯健身影，可見謝婷婷用心栽培女兒，讓她勇於嘗試各種新事物。其中一張照片，Sara更與弟弟溫馨互動，畫面非常有愛。

謝婷婷疑為外籍舊愛誕女

謝婷婷2019年宣布誕下女兒，但她從未公布女兒生父的身份，她曾經因分享生活照，曝光了女兒的全名為「Sara Dejaeghere」。有指，「Dejaeghere」這個姓氏在比利時最為常見，其次是法國和美國，估計Sara生父是外籍人士，但Sara樣貌不似混血兒，未知生父是不是華人。謝婷婷去年認愛並再次生B，由她分享的生活照可見，Sara與繼父亦相處得不錯，一家看來非常幸福。

