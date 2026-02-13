謝賢前女友自爆一原因看不上謝霆鋒 揭鋒菲戀三角謎團 CoCo與四哥分手後生活富泰衣食無憂

人稱「四哥」的謝賢從50年代出道至今逾70年，憑英俊瀟灑的外型，不單演出無數經典作品，感情生活同樣多姿采，謝賢曾說他一生交過五個女朋友和兩段婚姻。謝賢與首任太太甄珍在1974結婚，這段婚姻只維持了兩年就結束。到了1979年與狄波拉結婚育有兒子謝霆鋒和女兒謝婷婷，這段婚姻維持了19年也結束了回復單身的謝賢亦不愁寂寞。

謝賢前女友揭開謝霆鋒王菲與張栢芝感情

謝賢曾換了多位女伴，直到2005年，69歲的謝賢與只有20歲的上海女友Coco拍拖，這段轟動的「爺孫戀」最初未被外界都看好，但戀得火熱，不時被拍到在公開場合擁抱親吻，謝賢曾表示：「這是我最後一段感情，我想好好保存！」不過這段「爺孫戀」最後在2018年玩完。神隱一段日子的Coco近高調直播，除了不避諱地大談與謝賢的昔日情，日前在直播上，揭開了謝霆鋒、王菲與張栢芝的感情內幕。

謝賢一直對女友Coco呵護備至

謝賢一直對女友Coco呵護備至，除了照顧起居飲食外，更資助Coco到英國進修，Coco也曾剖白：「和他在一起很幸福，但壓力也很大。最幸福的是他是一個很紳士的男人，我很受呵護，我很榮幸！」有傳Coco曾向謝賢提出生孩子的想法，但當時已年過80的謝賢有感自己年事已高，沒有精力再照顧一個幼童拒絕，謝賢為了不耽誤Coco的青春，他主動提出分手，最終在2018年為這段12年的感情畫上句號。當年兩人分手，外界盛傳謝賢支付了2000萬港元作為對Coco的補償。鮮有現身的Coco近日在社交平台開直播，Coco澄清當年與謝賢在上海的一家咖啡館，經由朋友介紹下認識，對於有傳謝賢支付了2000萬港元分手費，Coco在訪問中沒有正面承認，也沒有否認，不過，她分手後的生活似乎過得相當富泰，一身貴氣打扮令人相信她衣食無憂。

CoCo言談間仍流露對謝賢的欣賞

CoCo言談間仍流露對謝賢的欣賞，坦言分手後雖遊歷四方，但每年都會回港與朋友相聚，並與謝賢保持聯繫。CoCo近日在直播中透露對謝霆鋒感情世界，CoCo稱當時看不上僅比她大兩歲的謝霆鋒，甚至嫌棄他「身材沒有謝賢好」。謝霆鋒早期與王菲相戀，後來傳被介入張栢芝，三人感情糾葛多年，CoCo亦有提及與謝賢交往時，謝霆鋒與王菲正處於分分合合的熱戀復合期，王菲與李亞鵬在2005年結婚，謝霆鋒則在隔年與張栢芝閃婚。雖然CoCo指謝霆鋒和張栢芝結婚與王菲有關，但謝霆鋒曾認定張栢芝是老婆人選原因，她引來謝霆鋒曾說的話：「我一直在想，有誰會在我死那天，還站在我身邊？我心中只有她（張栢芝）。」CoCo又稱謝霆鋒和張栢芝在菲律賓結婚相當秘密，甚至瞞著雙方家人。CoCo指當時已是謝賢女友，身份頓時升格為「奶奶」，但謝霆鋒與張栢芝敬茶時，也只向謝賢與狄波拉斟茶。

狄波拉曾因兒子先斬後奏嬲爆

事實上謝霆鋒和張栢芝結婚，身為媽媽的狄波拉竟從報章上得知消息，她曾以「我痛同埋我嬲」來形容心情：「到霆鋒真正向外界宣布，我每日都喊，一諗起就喊，我痛同埋我嬲，嬲係因為我最有資格嬲，無論個仔幾反叛、幾獨立、𠵱家幾本事，去到人生一個大事，希望話畀全世界嘅仔女知，人生嘅呢個大事，係應該同父母商量，要講畀父母聽，唔理對方係邊個，你最緊要講聲畀我聽。但到最尾，點都好，霆鋒都係我個仔，我睇吓自己點可以平復得到，而霆鋒係年輕人嘅偶像，希望霆鋒可以擺出個好榜樣。」