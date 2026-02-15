Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下

影視圈
更新時間：15:24 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-15 HKT

天王劉德華與老婆朱麗倩的婚姻生活向來低調，但近日一位自稱前私人飛機空姐的內地網紅「雪雯」在小紅書上，分享了她與這對天王夫婦近距離接觸的真實經歷，她大讚朱麗倩的人品，稱其為「賢妻良母」，這對銀壇夫妻真實的互動細節引發網民熱議。

朱麗倩提點劉德華獲讚賢妻

雪雯在影片中回憶，她曾有長達兩個月的時間在私人飛機上服務劉德華夫婦。她分享了一件令她印象深刻的往事，當時劉德華正全神貫注地背誦劇本，完全沉浸在工作中。雪雯上前詢問他想吃點什麼，但劉德華過於專注於劇本而沒有聽見。

在雪雯問了第二次後，坐在一旁安靜看書的朱麗倩察覺到了。她沒有打斷丈夫的工作，而是拍了拍劉德華，並以英文名「Andy」提醒他：「Andy!Andy!快快快，別人在問你吃甚麼呢，你快點回答人家。」朱麗倩焦急的反應，讓劉德華回過神來，笑著回答：「都可以，都可以」，雪雯更分享事後朱麗倩的可愛小動作：「被他老婆用書甩了兩下。」有網民都笑指：「像極了老婆對我心累了的反應」、「完全感受到天王嫂的無奈」、「老公是工作狂也是挺累的」、「原來天王也要老婆操心」。

雪雯表示，正是這些在丈夫身旁提點的小細節，讓她看到了夫妻間的默契與朱麗倩的體貼入微，她形容朱麗倩「賢妻良母」的形象，一點也不為過。

相關閱讀：劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦

朱麗倩獲讚「最好的女人」

雪雯更透露，不僅是她個人，劉德華身邊的工作人員都對朱麗倩讚不絕口，稱她是「見過最好的女人」。她不僅對劉德華無微不至，對待公司的所有工作人員和服務人員，都抱持著真心實意的關愛。

此外，雪雯也為劉德華當年「隱婚」所遭受的批評抱不平。她認為，在那個年紀結婚生子是再正常不過的事情，而劉德華自出道以來，在感情上始終如一，從未有過緋聞。她強調，一個真正的粉絲，應該希望自己的偶像過得幸福。雪雯總結道，有朱麗倩這樣一位賢內助在身邊，照料著他的生活、家庭與兒女，是劉德華應得的「福報」。這段爆料也讓外界得以一窺天王夫婦私下樸實而溫馨的相處模式。

相關閱讀：劉德華父親設靈丨劉德華11歲女劉向蕙成長力驚人！眉頭深鎖送別爺爺 身高已到爸爸肩部

