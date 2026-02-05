劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦

今年4月就滿60歲的劉德華妻子朱麗倩，多年來甘願做天王背後的女人，生活極之低調，默默支持丈夫。朱麗倩近日終於超罕有曝光，內地傳媒流出她於海邊從事佛教活動的照片，朱麗倩的最新狀態及打扮，旋即成為網民熱議的焦點。

朱麗倩極有氣質狀態佳

從照片可見，朱麗倩身穿白色鬆身襯衫，參與一場在海邊舉行的佛教活動，打扮相當樸素。雖然她戴上了口罩，但其清秀的眉目與出眾氣質依然，讓她被網民一眼認出。照片中的她皮膚白皙，看起來狀態極佳，沒有明顯皺紋，散發著一副賢妻良母的溫婉模樣，氣質出眾，難怪多年來能一直穩奪天王劉德華的歡心。

朱麗倩孭Chanel包包約值5萬

雖然朱麗倩當日打扮樸素，未有花姿招展，但身上所孭的黑色手袋卻引起注目。眼利的網民發現，該手袋是價值近5萬港元的Chanel 22 Bag，為她一身簡約的造型增添了幾分貴氣。

朱麗倩當劉德華妻子好辛苦？

導演王晶過去曾大爆劉德華的戀情，直言做「劉太」十分辛苦，生活要比劉德華本人更自律。他透露，朱麗倩和劉德華相戀多年，有時一年裡會有幾個月不能相見，二人感情得來不易。正因如此，他們都非常珍惜彼此，現在擁有一個美滿的家庭和一個寶貝女兒，劉德華一提起女兒，臉上總是掛著發自內心的笑容。

對上一次朱麗倩與女兒劉向蕙公開同場，已是2023年底劉德華父親劉禮的喪禮上。當時劉德華專誠步到香港殯儀館門口迎接朱麗倩及劉向蕙，並用身體組成「人牆」盡力保護家人免受鏡頭打擾，愛護之情溢於言表。

