汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道

「汪阿姐」汪明荃向來非常重視農曆新年，近年除了親製蘿蔔糕和寫揮春外，亦會親自拉購物車辦年貨。好客的汪阿姐每年農曆年都會於逾6000萬元的西貢銀線灣豪華別墅舉行團拜，由屋內佈置到被邀出席名單，都成為外界焦點。今年有幸出席的賓客，主要是《帶阿姐看世界》的台前幕後的工作人員。

汪明荃豪宅派對又有新意思

昨日（17日）周奕瑋（Jarvis）在IG貼上多張去汪阿姐團拜的相片並說：「終於可以願望成真去Liza姐屋企拜年喇，多謝阿姐同家英哥嘅熱情款待，好豐富嘅新春午餐，又有好刺激嘅幸運抽獎。祝Liza姐、家英哥，仲有咁多位馬年好事連連、心想事成，身體健康，出入平安！恭喜恭喜！」今年汪明荃豪宅派對又有新意思。

貴為TVB鎮台之寶的汪明荃每年農曆年都會在家中宴客，踏入大年初一，不少藝員與及《帶阿姐看世界》的台前幕後的工作人員上門拜訪，繼續被邀出席的黃建東與媽媽出席，他貼上多張相片並說：「大年初一必做：先去Liza姐屋企拜年，品嚐佢馳名嘅手工蘿蔔糕、上海糭等美味午餐，榮獲一幅佢親手寫嘅揮春，再影返一幅年度樓梯大合照，然後一向零抽獎運嘅我今年再意外抽中攞個頭彩，一定年頭行運到年尾！多謝晒 Liza姐及家英哥嘅細心招待，祝各位新春大吉、身體健康、萬事勝意！謝謝阿姐每年都邀請媽媽一起去拜年。」

汪明荃位於西貢銀線灣逾6000千萬豪華別墅一直被形容為世外桃源，擁有360度無敵海景的三層獨立屋設有小花園，長樓梯是大合照的最佳位置，環境僻靜而且私隱度高，屋內裝修充滿中國風，大門掛有一對由汪阿姐親自提字的對聯，屋內空間寬敞，客廳掛有水晶吊燈及多幅壁畫，容納50位賓客都綽綽有餘，獨立屋後面還有個小花園，狗狗有足夠地方走動，又可以曬日光浴，天台放置長檯聚餐，可以一邊望海一邊享受美食，汪阿姐試過將衣櫃裡超過一百套女裝名牌衫裙和名牌包包搬出來「曬太陽」，「阿姐廚房」更見寬敞，廚具用品一應俱全，每逢節日，汪阿姐率領三位傭人姐姐，親自炮製美食，一展廚藝。

