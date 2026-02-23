東張西望丨撞車碰瓷黨「劇本」大公開 師爺教路車禍後無病痛照攞到醫生紙 六位數索償輕鬆落袋

TVB節目《東張西望》繼早前報導新型「撞車碰瓷黨」騙案後，今晚（23日）再揭發有律師行及醫生涉嫌參與其中，為交通意外的「受害人」提供一條龍服務，疑似教唆他們偽造文件以詐騙巨額保險賠償，事主楊先生（化名）更向《東張西望》親述經歷。

師爺教路協助索償

楊先生主動向《東張西望》爆料，透露數年前曾遇上交通意外，所幸並未受傷。事後，一間「林姓律師行」的職員聲稱可以協助他索償。在楊先生提供的電話錄音中，該名律師行職員信心滿滿地表示：「如果經我手，這段影片再動一點手腳的話，一定是切線那輛大貨車輸」，並告訴他如何在沒有受傷的情況下，都可以輕鬆獲得十萬元賠償，更強調：「不用做任何事，只要按照我們的指示去做。」

疑似詐騙劇本大公開

楊先生在與律師行職員會面時，對方甚至提供了一份詳細的索償流程表，儼如一套完整的詐騙劇本。該流程表列明了各項索償金額的「達標」要求：

痛苦賠償： 只需取得最少一個月的醫生病假紙，即可索償5萬元；若有MRI（磁力共振）報告，金額更可高達8至10萬元。

病假人工： 可索償4至6個月的薪金，流程表更標明即使銀行戶口沒有錢存入，也可以製造虛假的出糧紀錄。

其他費用： 醫療費、交通費、補品費，甚至租車、維修及來往醫院警署的的士費用，都可一併索償。

醫生涉嫌串通開30日病假紙

為了獲取病假紙，該律師行會安排事主與合作的醫生進行視像會診。楊先生透露，他僅與醫生簡單通話數句，便輕易獲得數天病假。律師行職員更表示，若想索償更高金額，最少需要30天病假，並稱有「秘密武器」，就是一位只需見一次面，便能開出30天病假證明的醫生。

事主懸崖勒馬拒絕同流合污

該律師行職員為讓楊先生放心，聲稱他們所做的一切「合情、合理、合法」，處理索償不用支付任何費用，因律師費會由對方的保險公司支付，以圖撇清刑事罪行「瓜分賠償」的嫌疑。然而，楊先生意識到在沒有受傷的情況下，透過偽造文件索取賠償，其本質與詐騙無異，直言覺得整件事很奇怪。在察覺到整個過程極不尋常後，他最終決定懸崖勒馬，放棄索償。

《東張西望》的報導引起社會廣泛關注，警方已就相關案件展開深入調查。楊先生慶幸自己當時沒有因一時貪念而墮入法網。

