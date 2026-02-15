東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬

TVB節目《東張西望》今晚（15日）再次報導懷疑「撞車碰瓷黨」事件。苦主游小姐（化名）因一次輕微的交通意外，僅僅刮花了對方車門，卻被索取高達130萬元的天價賠償，事件至今已糾纏近五年，令她身心俱疲，更花光所有積蓄。

游小姐泊車不慎撞到涉事車輛

事件發生在2021年，當時仍是P牌（暫准駕駛執照）的游小姐，在泊車時不慎與旁邊駛過的一輛汽車發生輕微碰撞。從行車記錄儀及相片可見，意外僅造成對方車身一道長長的刮痕，並無明顯凹陷。然而，這場看似普通的意外，卻演變成一場噩夢。

索償費用極不尋常

事後，對方司機向游小姐提出索償，金額竟高達驚人的130萬元。根據索償文件，款項主要包括「痛楚及生活質素損失」（25萬元）、「審訊前收入損失」（約92萬元）及「喪失工作能力」（10萬元）等，反而完全沒有提及維修車輛的費用，情況極不尋常。

游小姐憶述，她曾立即向保險公司求助，但保險公司以她是P牌司機為由，拒絕受理其索償申請。求助無門下，游小姐在事發近一年後收到對方的律師信，正式展開了漫長的法律訴訟。

懷疑「碰瓷黨」設局勒索

面對天文數字的索償，游小姐坦言對她來說屬天價，完全賠不起，她與家人只能聘請律師處理。游小姐的律師亦認為事件疑點重重，對方車身根本沒凹進去，只被刮花，索償額極不合理，懷疑是「碰瓷黨」設局勒索。

游小姐敗訴後被追討訴訟費

儘管如此，在法律程序中，游小姐最終敗訴。為了了結此事，她在家人的幫助下，花光所有積蓄，湊集了50多萬元支付給對方。原以為事件告一段落，沒想到對方律師最近又發來律師信，向她追討另外50多萬元的訴訟費。連同她自己聘請律師的費用，游小姐在這宗意外中已付出及將要付出接近80萬元。

游小姐花光積蓄身心俱疲

這宗官司對游小姐造成巨大的經濟及精神壓力。她表示，事發後的頭一兩年完全無法入眠，工作也因疫情及事件影響，由全職變兼職，最後更失業。她痛心地說：「這筆錢已經花光了我所有的積蓄，還要加上家人的幫助才能勉強支付。」目前案件仍在處理中，今年三月將會再次上庭。這宗由一條刮痕引發的百萬索償案，再次引起公眾對「碰瓷黨」問題的關注。