中年好聲音4丨「貓女郎」回歸演員本業台上唱到落淚 陳逸璇可嵐Rock爆舞台超突破

TVB選秀歌唱節目《中年好聲音4》團戰升級！今晚（22日）播出長達兩小時的第13集團戰。本集不僅迎來全新賽制，更邀得三位星級歌唱導師加盟，為比賽增添變數，而各組參賽者的突破性演出，更讓評審們大為驚艷。本集除了有肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦五位固定評審，後台更加入了三位歌唱導師——張嘉銘（Calvin Sir）、布志綸（布Sir）及高少華（銀老師），三位導師將以「盲選」方式選出心水選手成為學員。

「貓女郎」回歸本業演戲

盛傳是劉佩玥的蒙面TVB藝人「貓女郎」，這次團戰回歸本業演戲，成為歌舞劇主角，與隊長許雲妮、莫煥基、黎若雪、許美琪演繹葉蒨文金曲《情人知己》，賺人熱淚。組員們戴上「貓眼面罩」，造型突出。然而，最令人印象深刻的是她們真情流露的淚水。

從綵排到正式演出，組員們頻頻落淚，其中許美琪更被隊友莫煥基笑稱為「喊包琪」，因她幾乎每次練習都能觸動大家的情緒。美琪感性地說：「唱到『友情如仍未變』時，想到比賽過後大家可能各散東西，就忍不住哭了。」這個充滿真摯情感的「淚之表演」獲得評審一致好評，肥媽笑言：「看我用了多少紙巾就知道有多感動！」海兒亦大讚：「Everything好from heart（一切發自內心）。」

陳逸璇、可嵐Rock爆舞台

由科亞高巴、鄭仲豪、錢偉浩、陳逸璇及可嵐組成的《Crystal》組，則帶來了全晚最震撼的搖滾演出。五人以突破性的Rock造型登場，中段合十高唱和音的畫面極具能量感。

評審張佳添盛讚這是一場「極盡視聽之娛」的表演，形容他們「五位一體」，充滿能量與心思，完全融入歌曲，甚至讓人忘記隊長高巴不懂廣東話。海兒亦特別讚揚陳逸璇和可嵐的努力：「這首歌風格未必適合妳們，但妳們完全投入，眼神和舞台表現都付出了極大努力。」

馬浩宜、卓猷燕挑戰高難度

另一組焦點落在隊長羅陽、馬浩宜、黃藝輝、林靖枝及卓猷燕身上，他們挑戰了莫文蔚的高難度歌曲《呼吸有害》。表演加入了獨白與默劇元素，講述一個關於走出情緒困擾、擁抱他人的故事。

張佳添表示，看到兩大高手馬浩宜與卓猷燕化敵為友，同台合作，讓他非常期待，並稱讚其表演概念「似足真人版《Inside Out》」。周國豐則指出，選擇《呼吸有害》作為團戰歌曲本身就「好有害」，難度極高。

