TVB新晉情侶檔放閃！上位主持獲小生慶生戀情浮面？ 「男友」玩《中年好聲音4》人氣急升

影視圈
更新時間：23:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：23:00 2026-02-13 HKT

港姐出身的陳懿德（德德）近年獲得不少主持機會，被指成為候任金牌司儀。她2月9日迎來28歲生日，人緣甚廣的她獲得眾多好友為她慶生，今日（13日）她在IG分享了多張慶祝照片，幸福滿溢。在一片歡樂的生日派對照片中，眼利的網民發現，她的緋聞男友羅天宇亦低調現身，令兩人的戀情傳聞再度升溫。

壽星女陳懿德收巨大花束

從陳懿德發布的照片可見，她舉辦了一場盛大的生日派對，現場佈置精美，她更收到至少兩個精心製作的生日蛋糕，包括一個可愛的小豬造型蛋糕和一個小鴨的蛋糕，上面寫著「小肥德生日快樂」，充滿童趣。壽星女當晚心情大好，手捧著巨大的紫色花束，對著鏡頭露出甜美笑容，幸福之情溢於言表。

相關閱讀：中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝

羅天宇刻意站後排低調同框

在眾多照片中，一張多人的大合照成為焦點。雖然羅天宇刻意站在後排，僅在人群中舉起V字手勢，但仍被粉絲認出。他與壽星女陳懿德雖無親密同框，但在如此重要的私人派對上現身，足以證明他在女方心中的地位，也讓兩人傳了多時的戀情更添真實性。不少網民紛紛留言祝福德德生日快樂，並表示羅天宇的出現是「最佳的生日禮物」，期待兩人早日公開好消息。

羅天宇近年受到TVB重用，不僅在不少重頭劇如《金式森林》等戲份大增、擔任要角，更疑化身「獅子王」參加皇牌節目《中年好聲音4》，人氣急升。過去緋聞多多的他，近年盛傳與陳懿德拍拖，更有指早已見了家長，未知是否好事近。

相關閱讀：TVB「情侶」羅天宇陳懿德外遊洩蜜 戀情升溫鐵證曝光 德德穿性感低胸裙尼羅河畔大解放

羅天宇參加《中年好聲音4》？

