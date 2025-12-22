Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「情侶」羅天宇陳懿德外遊洩蜜 戀情升溫鐵證曝光 德德穿性感低胸裙尼羅河畔大解放

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-22 HKT

現年38歲的羅天宇與27歲陳懿德的緋聞去年傳出以來，即使被拍到食飯「見家長」，甚至夜訪女方香閨，兩人都未有正式承認戀情。最近這對緋聞情侶都不約而同在IG分享同遊埃及的影片，在金字塔前留下開心又甜蜜一刻，令感情再度升溫。

陳懿德孖「男友」看世界七大奇蹟

今次的「出埃及記」同行還有歌手好友王灝兒（JW）及馬天佑等好友，他們近日亦各自分享埃及旅程的影片，片中見到羅天宇與陳懿德在宏偉的金字塔前開心拍片，一邊唱歌一邊跳舞，一行人親身看到這個世界七大奇蹟之一的金字塔，都表現得異常興奮，兩人互動時亦顯得自然親密。馬天佑在影片發文寫道：「The first pyramid we saw in Egypt!」。悉心打扮的陳懿德，衝向鏡頭前時，不經意露出事業線，展現其好身材。同行的JW和馬天佑等好友，同樣長露出其燦爛笑容，可見大家在這次旅程玩得十分盡興。

相關閱讀：陳懿德羅天宇秘戀逾年拍拖斷正！ 《東周刊》直擊「見家長」過程   未來外母頻催婚

陳懿德與羅天宇互動成焦點

影片中，穿長裙的陳懿德顯得格外搶眼，在鏡頭前充滿活力，與緋聞男友羅天宇的互動也顯得十分自然。不少網民及藝人好友都有留言讚好。此外，陳懿德昨日（21日）上載了一張身穿開胸裙的超性感靚相，並以尼羅河作背景，留言寫道：「冬至快樂！希望大家都平安、團圓、健康。#在尼羅河上的早餐」。

相關閱讀： TVB小花陳懿德戀情終曝光！27歲生日豪宅開P羅天宇被拍擋公開親暱照 臉上一狀態成焦點

