91歲羅蘭現身文化中心獨站梯間極徬徨  蹣跚無助疑難以行動  網民心疼憂安危：怎麼都不理她？

現年91歲的羅蘭，一向是圈中備受敬重的前輩。以往她不時與摯友胡楓（修哥）結伴出席聚會，二人深厚友誼曾被外界誤會為「暮年戀」，但修哥澄清為「美麗的誤會」後，無損二人交情。然而，早前修哥生日獲大批圈中人祝賀，卻獨欠羅蘭身影；其後在另一場合的聚會上，兩人更被指零互動，羅蘭亦似不復以往般精靈，情況令人關注。

羅蘭獨自佇立好陰功

近日有網民於尖沙咀文化中心附近，目擊羅蘭的身影。根據影片，當時羅蘭身穿白色外套配紫色長褲，打扮得體，面色不俗。但令人心疼的是，她身邊卻未見有人陪伴，獨自一人站在樓梯間，眼神似乎失去焦點，略顯徬徨地呆站在原地，身體僅稍微郁動，流露出不知何去何從的表情。

網民心疼羅蘭蹣跚無助

影片引發網民熱烈討論，紛紛表示心疼，「為什麼羅蘭姐看起來有點蹣跚無助的樣子」、「人老百事哀」。許多人擔憂羅蘭的狀況，並留言指「去看看羅蘭姐啊，你們怎麼都不理她」，更對她獨自出行感到非常擔憂。事實上，於影片中亦見到盧海鵬和連炎輝，相信他們曾一起會面，但到影片完結時，盧海鵬和連炎輝也未有理會羅蘭。

羅蘭去年曾跌倒留醫8日

事實上，羅蘭的身體狀況確實需要多加留意。去年10月，她接受傳媒訪問時，聲線雖略顯柔弱，但精神尚可。她透露數月前曾在家中發生意外，當日早上7時，因心急接聽電話，不慎「成個人撻咗喺廳」，劇痛下無法自行站立，需由工人召救護車送院，並留醫8天。自此之後，她便經常「周身痛」，坦言「好地地瞓醒冇事喎，但忽然間有一朝佢又腳痛喎」。這次意外經歷，讓外界更加擔心羅蘭的健康狀況。

