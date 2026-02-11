胡楓羅蘭「分手」多月終合體 食團年飯「零互動」孖公仔不再？龍婆一表現惹健康揣測
更新時間：15:00 2026-02-11 HKT
胡楓（修哥）自2016年太太呂詠荷離世後，獲圈中人不時邀約出席飯局，每次同場都會見到91歲的羅蘭身影，由於二人多度合作，又經常結伴出席聚會，傳譜「暮年戀」。胡楓澄清是「美麗的誤會」後，今年1月慶祝94歲生日時，罕見羅蘭未有露面，相隔近四個月終於見二人在團年飯碰頭。
連炎輝夫婦豪派利是
資深傳媒人汪曼玲前日（9日）在FB分享食團年飯的照片，表示獲連炎輝邊請達100位好友、同事一齊過節，而且全場朋友收到連炎輝夫婦利是表達心意，還爆料利是內有一張六合彩獎券，希望大家馬年中大獎。
汪曼玲曝光的合照中，見到不少圈中人身影，當中有「六合彩之父」夏春秋太太「冬嬸」、何麗全、姜大衞太太李琳琳、余安安、顧紀筠、譚玉瑛、甄楚倩等，還有已有幾個月沒有同場的胡楓及羅蘭。
胡楓羅蘭各有各玩
不過在多張合照上，過往有影皆雙如「孖公仔」的胡楓和羅蘭，在團年飯上未見黐住合照，而是各有各與好友拍攝，當中見到胡楓滿場飛，相反去年在家中跌傷，曾留醫8日的羅蘭，未知是否因行動不便，其中一張照片見她沒有離座，左右兩旁為李琳琳及余安安，估計與胡楓分開坐。
