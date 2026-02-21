《Yummy Yummy》Terry逆齡生長 林峯晒合照掀回憶殺 楊志龍已為人父轉型做老闆

林峯日前在IG分享了一張與新加坡男星楊志龍的合照，並寫道：「每次來新加坡必到的食店」，瞬間勾起不少網民對2005年播出劇集《Yummy Yummy》的集體回憶。二人自2005年合作認識至今，維持了逾20年的深厚友誼，而當年劇中搞笑又青澀的「Terry」楊志龍，如今的轉變更是讓網民驚嘆不已。

楊志龍演「Terry」成搞笑擔當

TVB與新加坡電視台2005年曾合作拍攝劇集《Yummy Yummy》，主演有佘詩曼、林峯、楊怡、鄭嘉穎及唐詩詠等，屬合家歡小品劇集。楊志龍在劇中飾演「Terry」一角，憑著一口獨特又可愛的新加坡口音普通話，成為最搶鏡角色。劇中他飾演一個不敢反抗父母、形象搞笑、不夠自信的青年。他留著當年最流行的金色挑染「刺蝟頭」，配上小麥膚色，充滿陽光大男孩的青澀氣息。

楊志龍變穩重人父

事隔20年，楊志龍已從當年的年輕演員，成功轉型為新加坡食店老闆，並已是兩位兒子的父親。從林峯分享的合照及楊志龍自己的家庭照可見，年過40歲的他褪去了當年的稚氣，換上一頭清爽的黑短髮，臉上雖然多了幾分成熟穩重，但身形和樣貌保養得宜，笑容依舊燦爛，散發出成熟型男魅力，比起當年的「Terry」更添帥氣，網民紛紛大讚他逆齡生長、越來越有型，亦有香港網民見到他的近照表示驚喜。

楊志龍成為食店老闆

如今，楊志龍專注打理自己的餐飲生意，家庭生活美滿，間中亦會接拍影視作品或節目。他與林峯的兄弟情，從戲內延伸到戲外，不少網民都讚他們念舊、重情。

