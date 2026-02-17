林峯掛住打機懶理囡囡？「忽視女兒照」網上瘋傳惹熱議 結局神反轉皆大歡喜

現年46歲的林峯，除了是娛樂圈的頂流外，還是圈中出名的好爸爸、好丈夫，雖然他忙於演藝工作，但只要有假期，必定一家三口四圍旅遊，共享天倫。繼日前林峯一家三口在迪士尼被野生捕獲後，近日林峯跟囡囡Luna，又在內地萬象天地被集郵，之後合照更被放上小紅書，最讓人意想不到是相中的林峯，跟其他爸爸一樣湊女時都掛住打機，似忽視了旁邊的女兒，照片一出即時引發熱議。

林峯囡囡樣貌意外曝光

由林峯演出的電影《尋秦記》，引起全城熱潮，但他在今屆電影金像獎意外未獲提名男主男配，令不少粉絲譁然。但當事人林峯卻未有因此影響心情，反而帶埋太太及女兒一家三口去迪士尼遊玩，輕鬆一番。林峯是出名的寵妻男神，又喜歡親自湊女，近日他就帶囡囡去了內地的萬象天地，而且意外曝光了Luna的樣貌，跟爸爸可說是成個餅印，屬於美人胚子，有潛質入行。

林峯帶女兒去做小手工

林峯湊女一事在網上曝光，卻引來了小小風波，事緣有網民將林峯在女兒旁邊打機的照片分享到小紅書，馬上引來網民評論，笑指「林峯帶小孩也會玩手機」、「帶女兒來玩遊戲」，但原來當天林峯帶女兒到萬象天地，是由手工老師教Luna做小手工，林峯在等待接女兒時才拿出手機玩了一會，而拍照者正是該名手工老師。

林峯被誤會掛住打機

該名手工老師，分享了林峯跟囡囡的照片。並貼文「天啊0距離接觸了好久，一開始太認真工作了，沒有認出來，後面認出來了和林峯對話還要強裝鎮定，不好意思要合照怕打擾他和小寶貝，小Luna超級可愛，帶她一起做手工林峯就靜靜的在旁邊等著」。之後林峯還跟手工老師合照，顯得十分有禮親民，天王巨星中他算是最接地氣的藝人，抵他紅足多年。

