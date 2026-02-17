Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林峯掛住打機懶理囡囡？「忽視女兒照」網上瘋傳惹熱議 結局神反轉皆大歡喜

影視圈
更新時間：15:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-17 HKT

現年46歲的林峯，除了是娛樂圈的頂流外，還是圈中出名的好爸爸、好丈夫，雖然他忙於演藝工作，但只要有假期，必定一家三口四圍旅遊，共享天倫。繼日前林峯一家三口在迪士尼被野生捕獲後，近日林峯跟囡囡Luna，又在內地萬象天地被集郵，之後合照更被放上小紅書，最讓人意想不到是相中的林峯，跟其他爸爸一樣湊女時都掛住打機，似忽視了旁邊的女兒，照片一出即時引發熱議。

林峯囡囡樣貌意外曝光

由林峯演出的電影《尋秦記》，引起全城熱潮，但他在今屆電影金像獎意外未獲提名男主男配，令不少粉絲譁然。但當事人林峯卻未有因此影響心情，反而帶埋太太及女兒一家三口去迪士尼遊玩，輕鬆一番。林峯是出名的寵妻男神，又喜歡親自湊女，近日他就帶囡囡去了內地的萬象天地，而且意外曝光了Luna的樣貌，跟爸爸可說是成個餅印，屬於美人胚子，有潛質入行。

相關閱讀：林峯攜妻女遊新加坡澳洲連環被捕獲 一舉動獲讚好Nice狀態引起關注

林峯帶女兒去做小手工

林峯湊女一事在網上曝光，卻引來了小小風波，事緣有網民將林峯在女兒旁邊打機的照片分享到小紅書，馬上引來網民評論，笑指「林峯帶小孩也會玩手機」、「帶女兒來玩遊戲」，但原來當天林峯帶女兒到萬象天地，是由手工老師教Luna做小手工，林峯在等待接女兒時才拿出手機玩了一會，而拍照者正是該名手工老師。

林峯被誤會掛住打機

該名手工老師，分享了林峯跟囡囡的照片。並貼文「天啊0距離接觸了好久，一開始太認真工作了，沒有認出來，後面認出來了和林峯對話還要強裝鎮定，不好意思要合照怕打擾他和小寶貝，小Luna超級可愛，帶她一起做手工林峯就靜靜的在旁邊等著」。之後林峯還跟手工老師合照，顯得十分有禮親民，天王巨星中他算是最接地氣的藝人，抵他紅足多年。

相關閱讀：林峯拍戲拍到80歲不想成女兒負擔 重儀式感為太太張馨月安排生日派對 否認送名錶只愛買磚頭

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
21小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
6小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
6小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
17小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
7小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
19小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年 氣色絕佳狀態驚人 一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
5小時前