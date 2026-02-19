古天樂宣萱爆笑直播 重溫《尋秦記》因江華一舉動險失守？ 古仔：我知你想講咩，忍住唔好講

古天樂與宣萱近日忙於宣傳電影《尋秦記》加長版，今日（19日）凌晨12時他們合體直播，一起看《尋秦記》劇集版重播，吸引大批劇迷及古天樂與宣萱的CP粉收看直播，二人互動發放笑彈，成為Threads熱話，有網民更笑指二人直播有何伯與何太的影子。

宣萱直播連環窒老闆古天樂

宣萱在直播中連吃薯片邊直播，表現非常Chill，她更連環窒老闆古天樂，被不少網民笑指是「打工仔偶像」。宣萱在直播間不斷關注網民的留言，卻多次被古天樂提醒專心重溫電視劇《尋秦記》，宣萱懶理老闆指示繼續跟網民聊天。雖然直播主題是重溫電視劇《尋秦記》，但宣萱跟網民互動的內容幾乎完全離題，一時談及護膚心得、一時又落力為古天樂宣傳新專輯，更一度跳「拜神舞」為古天樂唱《今期流行》伴舞。有網民笑指：「完全明白點解佢哋撻唔着，Jessica太有主見，完全唔聽男人話，哈哈哈！」

相關閱讀：宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光

宣萱化身「最惡打工仔」

當宣萱忽然「乖巧」戴上眼鏡聽從老闆古天樂指示閱讀留言時，古天樂又改變主意叫宣萱不要看留言。宣萱在鏡頭前大呻：「又係你叫我睇，又係你叫我唔好睇，唉……」宣萱甚至「指責」古天樂將手提電腦當平板電腦，化身「最惡打工仔」毫不留情拍打老闆古天樂的手，態度笑翻網民。

相關閱讀：古天樂罕晒家庭照為古媽媽慶祝生日 傳統「木口木面」影相因一原因失敗

古天樂宣萱因江華一舉動爆笑

古天樂與宣萱重溫電視劇《尋秦記》時，看到一幕江華飾演的「連晉」殺人後離開事發現場，江華Chok爆在鏡頭前抹嘴角，引發古天樂與宣萱爆笑。古天樂見宣萱笑不停，在旁笑說：「咦，你好似有啲疑問咁，我知你想講咩，算喇，忍住唔好講！唔好講，我知你想講乜。」宣萱表示：「你咁叻嘅，即係見到個背脊都知我前面做緊乜……」

相關閱讀：江華親解缺席《尋秦記》電影版之謎：無謂逼我講啦 曾稱拒拍再談有否受邀 表現耿耿於懷？

網民解讀他們爆笑的原因，留言討論：「連晉殺完人出嚟，唔知點解要抹嘴，想扮chok，跟住仲要行catwalk，唔知想點」、「可能睇到連晉背後行路動作，好扭扭擰擰似cat walk」、「係我心邪定係…？」、「抹嘴嗰嘢好似幫人XX咁」、「肯定諗衰嘢」。