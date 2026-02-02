宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光

由陳志雲主持的深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》，邀請來自不同界別的嘉賓受訪。在最新播出的集數中，陳志雲邀得TVB視后宣萱擔任嘉賓。在訪談中，宣萱重提90年代曾在《K-100》節目中，公開挑戰TVB高層的往事。當時宣萱直指公司過份重用歌星拍攝劇集，而這些歌星又經常遲到，影響拍攝進度。宣萱憶述當年的敢言，是出於對工作專業的執著：「有問題發生嘅時候，自己人就會被人鬧，出面人（歌星）就唔會被人鬧。」她強調，這與金錢無關，純粹是「職業操守嘅問題」。這段往事再次引起網民熱議，不少人讚賞她率直敢言的性格。

宣萱離巢全因拒絕「刷鞋」文化

當陳志雲問及離開TVB的原因時，宣萱的回答直接而坦誠：「好簡單，純粹成個運作方式，我覺得唔舒服。」她解釋，自己以往一直相信，只要有實力，自然會得到欣賞和機會，但現實世界並非總是如此。她強調自己是個公私分明的人：「我會撇開你個人嘅性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而，當工作環境變得需要刻意去討好某些人時，她便感到難以適從。宣萱直言：「原來可能要刷鞋，要please一啲你唔想please嘅人，咁我問自己得唔得？唔得。」對她而言，人與人之間的關係講求緣份，如果無法融洽相處，便會感到非常辛苦。

她進一步解釋，離開TVB的決定，與當時公司內部的人事變動有很大關係：「我離開TVB係因為嗰陣時內部好多轉變，好多人事走咗，有啲新人嚟。以前嗰班係夾嘅，去到唔夾嘅時候，其實會有好多問題發生。」宣萱坦言自己非常依賴感覺做事，工作開心與否是她非常重視的因素：「我好憑感覺做嘢，我好注重開心，唔開心嘅，走。」

宣萱稱與古天樂沒有愛情火花

近年掀起話題的電影《尋秦記》，對許多觀眾來說，是一次集體回憶的延續。宣萱作為劇集版的女主角之一，對於能夠參與電影版的拍攝，她表示是義不容辭。當初古天樂邀請她參演時，她毫不猶豫地一口答應：「做！一定做！唔使諗！」她認為，《尋秦記》不僅是古天樂的代表作，更是香港電視劇史上一個重要的里程碑，能夠在25年後以電影形式延續，彷彿與觀眾一同成長，意義非凡。雖然電影因疫情延遲了數年才上映，但票房成績斐然，證明了其經典地位。宣萱坦言，拍攝時並沒有預料到電影會如此成功，對她而言，享受過程並盡力而為便已足夠。談及拍攝時最難忘的經歷，她分享道，在片場第一眼看到穿上古裝的歐瑞偉和滕麗名時，感覺就像見到久別重逢的親人，時光彷彿倒流回25年前，那種「屋企人」的感覺讓她非常感動。至於她與古天樂的「夢幻CP」形象，宣萱則笑言兩人相識三十多年，早已是「好似兄弟」一樣的關係，彼此之間並沒有愛情的火花。

宣萱愛情觀保守抱持隨緣心態

在節目中，宣萱也分享了她的愛情觀。她坦言自己在感情上比較保守，從未主動追求過異性。對於愛情，她抱持隨緣的態度，認為「一個人其實都好OK，最緊要啱。」她無法接受開放式關係，強調「梗係唔得，我唔可以分享！」。若不幸遇上感情重疊的情況，她會選擇退出，成全對方。宣萱更自爆，曾在不知情的情況下成為別人感情中的「第三者」，經由朋友提醒才恍然大悟，令她感到非常震驚。她認為，如果感情不合，便應該及早分開，不要浪費彼此的時間。

談及《尋秦記》電影，宣萱透露其實拍攝了不少未有曝光的片段，導演團隊正考慮將這些片段剪輯成另一個版本，但最終決定還需視乎票房成績。至於會否開拍續集，她表示一切取決於市場反應：「都係睇票房！如果收得當然有機會。」但她也坦言，現今的電影製作考量因素眾多，投資大、風險高，因此需要天時地利人和的配合。她更透露，當初接拍電影時，完全沒有考慮過片酬，全因對古天樂的信任：「我知古天樂唔係剝削演員嘅人。」這份情義，也再次印證了他們之間深厚的友誼。

