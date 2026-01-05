宣萱自爆曾當小三：係我自己傻  罕談情史認對男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝鬧到喊

現年55歲的宣萱，跟陳慧珊、郭可盈、蔡少芬同封「90年代TVB四大花旦」，因為鬼妹仔直率性格、樣貌，宣萱十分入屋，更憑《刑事偵緝檔案IV》於1999年榮封視后，早前她再捧走新加坡視后。去年宣萱人氣再度急升，除演技備受肯定外，她更當上林家謙演唱會嘉賓，又進駐Threads跟網民互動，故此宣萱的粉絲可謂網羅老中青三代。近日和古天樂四處宣傳《尋秦記》電影版的宣萱，接受前雜誌編輯金成的網上訪問時罕有提及感情問題，更大爆曾誤做小三，亦受騙後亦坦認對男人多了很多戒心，但單身多年的她仍相信世上有命中註定的人。

宣萱面對愛情變柔弱？

宣萱的感情生活一直備受關注，她曾與藝人張衛健因戲生情，但戀情僅維持兩年。此後，她的交往對象包括富商榮文瀚、牙醫陳建緯及外籍獸醫Ruan等，但都未能走到最後。宣萱於訪問中指，不少朋友都指她於工作上原則性強，但拍拖時就完全不同，「好多嘢都可以變」，宣萱亦認同：「因為你鍾意嗰個人，好多嘢唔係最重要嘅，都係可以變」。

相關閱讀：宣萱上載「拖手相」官宣古天樂戀情？無預警甜蜜發圖惹網民瘋狂 本尊上水10字親回應

宣萱自爆曾當小三

宣萱亦大爆過往拍拖的不快經歷，甚至曾誤當小三。宣萱表示早期有一位男朋友，大家情投意合，但就因為第三者問題而分開，指自己第一個男朋友因太愛前女友，故當該位前度回頭時，宣萱跟男友亦宣布分手，更慘是曾做小三：「當時好細個，有一日發現自己原來先係第三者。當時我啲大學同學，話畀我聽個男仔原來一早有女朋友，嗰陣真係情天霹靂」。

宣萱受騙變得不信男人

宣萱表示只能怪自己傻與人無尤，但經過被騙後對男人已好有戒心：「當時真係驚，真係開始唔信男人，到再識到男朋友就會留意佢嘅表現，如果佢做某啲嘢好似，個人就會驚，或者會即刻縮。」而到現在經過多年洗禮，宣萱指自己敏感度強了：「可能對方郁一郁，你已經感覺到有古怪」。不過宣萱就指，往日的不快事亦不會令她對愛情失去信心，她仍相信世上是有命中註定的人存在。對於未來男友會是華人或外國人會比較適合，宣萱就指無論是哪個種族的人，如果是不對的人就總有某方面不適合，所以不會計較種族。

宣萱曾被萬梓良鬧到喊

另外，宣萱亦透露當年於TVB拍劇的辛酸，更透露曾被金馬影帝萬梓良鬧到喊：「萬子一見你唔啱就會鬧，佢唔會無啦啦鬧你，係一定我有做錯事先鬧」。宣萱表示萬梓良性格上是不會呵護，是會用較直接的方法表達，宣萱記得有一次更被罵哭：「有次宣傳我病咗，雖然我已經通知公司，但佢就打畀我話，話『我唔理你依家病到就嚟死，你依家即刻同我躝返嚟』。喺佢個年代，係唔容許呢啲事發生，佢會覺得『就算係死，你都要返嚟死喺公司』，嗰陣我有喊，喺度諗點解要咁」。

宣萱感激林保怡溫柔對待

而另一位當紅小生、視帝林保怡就跟萬梓良截然不同，到今時今日宣萱都記得她是如何暖心：「我第一套劇就同林保怡合作，當時我好緊張不斷NG，林保怡就好溫柔同我講『唔緊要，再嚟過之嘛』、『慢慢嚟，放鬆啲』，令我好舒服」。不過宣萱都認為兩個做法各有各好：「畀人咁樣鬧完，你就會永遠記得唔會重犯，所以係各有各好」。

相關閱讀：古天樂宣萱史上最親密接觸 霸總緊攬宣萱一反應甜度破表 篤敏感部位超越友誼關係