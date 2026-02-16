郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》

《尋秦記》電影版上映後起一股熱潮，戲中飾演「琴清」的郭羨妮（Sonija）人氣也再度急升。這位被譽為「最靚港姐」之一的凍齡女神，近日接受前主播方健儀的網台節目訪問，首次驚爆自己年輕時，因一則失實報道而飽受壓力，不幸患上抑鬱症，更透露原來其丈夫朱少杰也曾參演電視版《尋秦記》，奇妙緣份令人嘖嘖稱奇。

郭羨妮因假新聞受重創

郭羨妮在訪問中憶述，自出道以來便經常受到輿論壓力。她憶述在30歲那年，於一個開放給公眾參觀的影城拍戲，當時有香港雜誌前來探班，卻從未進行訪問。不久後，該雜誌竟刊登了一張經格仔的大便照片，並配上她與助手的相片，標題直指「郭羨妮片場隨處疴」。

郭羨妮：隨處便溺不合邏輯

對於這則報道，郭羨妮至今仍感到極大的冤屈與憤怒，她表示在人來人往的片場隨處便溺根本不合邏輯，不過讀者卻對這則新聞照單全收。這則荒謬的假新聞對她造成了沉重打擊，她坦言此事對她傷害很大，當時不想出街因覺得很羞恥，澄清也沒有人理會。時至今日，這則新聞仍在網上流傳，成為她難以磨滅的烙印。

郭羨妮患上抑鬱症

巨大的精神壓力讓郭羨妮的健康亮起紅燈，即使大學主修心理學，不斷激勵自己，但抑鬱症狀仍然來襲。她開始出現嘔吐、無法進食等生理問題，更伴隨著驚恐突襲（Panic Attack），「睡覺時彷彿聽到巨響」。她形容自己當時病得很嚴重，最終需要尋求醫生協助，靠藥物才得以好轉。事隔多年，她選擇大方分享這段經歷，是希望以過來人身份鼓勵有同樣困擾的人，一定要尋求協助，別讓自己跌入無盡的低谷。

郭羨妮爆丈夫曾演電視版《尋秦記》

除了分享人生的低潮，郭羨妮亦首次透露她與丈夫朱少杰一段意想不到的緣份。她大爆原來丈夫朱少杰，曾在25年前的電視版《尋秦記》中擔任特約演員，更曾與主角「項少龍」古天樂一起拍攝踢蹴鞠的場面。

郭羨妮闡述時機對愛情的重要性

郭羨妮認為，愛情的時機非常重要。她憶述丈夫比自己小5歲，如果當年對方就展開追求，她坦言「不會考慮」。但緣份就是如此奇妙，直到她37歲時兩人再度相遇，當時的郭羨妮正渴望組織家庭，而朱少杰的出現恰逢其時，兩人一拍即合，最終共諧連理。

