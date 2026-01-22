Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51歲「最美港姐」郭羨妮跌Watt？臉頰凹陷被指顯老態 鏡頭下「極致纖瘦」引熱議

影視圈
更新時間：14:30 2026-01-22 HKT
發佈時間：14:30 2026-01-22 HKT

現年51歲的1999年香港小姐冠軍郭羨妮（Sonija），擁有中英混血的精緻五官，因而被譽為「最美港姐」之一。郭羨妮繼2001年播出的TVB劇集《尋秦記》，今次再度亮相電影版，備受網民關注。戲中仙氣依然的她，近日現身電影慰勞宴時，鏡頭下的「真面目」震驚網民！

郭羨妮態度親切

近日電影《尋秦記》慰勞宴，一眾戲迷聞風而至，不少網民更將手機拍下的影片分享到小紅書，其中見到郭羨妮乘車抵達時，即被大批粉絲包圍，未知是否被現場部分熱情的粉絲嚇親，見她顯得有點不知所措，但仍然優雅地笑着跟揮現場粉絲揮手，期間亦有停下來跟粉絲簽名兼合照，態度十分親切。

郭羨妮被指身形過於纖瘦

當日全黑打扮現身的郭羨妮，被網民指身形過於纖瘦，臉頰兩邊沒有半點肉，雖然開始顯老態，但仍保持港姐的氣質，網民紛紛表示：「感覺有一點老氣，仍是很美」、「她年輕時真的很美，在我眼裏美過許多美女」、「如果她的臉多一點肉更好看，總覺得她很瘦」、「好有素養」、「他是已婚港姐中比較特別的一個，既沒有嫁富商，也沒有嫁年輕帥氣的弟弟」等。

