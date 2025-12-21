Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-21 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-21 HKT

現年51歲的1999年香港小姐冠軍郭羨妮（Sonija），被譽為「最美港姐」之一，自2011年下嫁內地武術指導朱少傑後，便逐漸淡出幕前，專心相夫教女。早前她支持好友潘紹聰的舞台劇時，被網民拍下照片，指其臉型變得怪異，腮骨與下巴幾乎連成一直線，戲稱為「正方形臉」，女神形象一度受到質疑。正當外界議論紛紛之際，郭羨妮在近日於社交平台激罕上傳了兩張性感美照，以行動完美反擊，她判若兩人狀態大勇，又高貴又性感。

郭羨妮仙氣顏值巔峰

從最新的照片可見，郭羨妮悉心打扮，化上精緻無瑕的妝容，配上一頭飄逸的波浪長髮，女人味十足。在柔和的光線下，她對著鏡頭淺淺微笑，一雙電眼充滿靈氣。最令人驚艷的是，她皮膚緊緻飽滿，臉上看不到一絲皺紋，歲月彷彿從未在她臉上留下痕跡。早前被指的「正方形臉」完全消失，取而代之的是線條柔和的完美鵝蛋臉，五官立體，顏值重回巔峰，力證「靚樣」從未崩壞。
相關閱讀：51歲前TVB花旦面形突變「起晒角」！臉頰離奇腫脹惹網民感嘆美貌難比當年 早前傳婚變大動作回應

郭羨妮中門大開曬身材

除了美貌令人讚嘆，郭羨妮的身材更是讓網民熱烈討論。她穿上一襲銀色閃爍的晚裝長裙，設計中門大開，大方展示其傲人身材，性感指數爆燈。裙子的貼身剪裁，將她保養得宜的S形曲線完美勾勒出來，完全看不出已為人母。其豐富的上圍在晚裝襯托下更顯吸睛，舉手投足間散發出成熟女性的自信與魅力，性感得來又不失高貴，不少網民留言大讚「女神回來了」、「這身材太不科學」、「美若天仙」。

相關閱讀：郭羨妮晒女兒近照談婚變傳言 認與老公分隔兩地：沒有可能抽時間回來陪我們

