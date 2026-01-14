滕麗名稱網上流傳《尋秦記》演員片酬表係錯：睇少咗古老闆啦！ 票房佳會孖郭羡妮跳唱《天命最高》

郭羡妮和滕麗名昨晚（13日）出席電影《尋秦記》台前幕後慰勞宴，對於該片港澳票房已衝破6600萬，郭羨妮坦言自己未想過有幾多錢，只覺盡能力拍好電影就開心，希望票房會越來越厲害可以過億。滕麗名則謂有朋友一直問該片何時上映期，大家也期待，更有好多朋友已睇3、4次，亦覺得他們會繼續支持下去。

郭羡妮自認記不到歌詞

談到若然票房過億，可會回饋觀眾？滕麗名笑指要問觀眾想看什麼，並會盡量去做。當笑指作為歌手的她，可會考慮跳唱《天命最高》？她搞笑指自己不小心而入行。在旁的郭羡妮笑言也想聽滕麗名唱歌，滕麗名聞言即建議跟對方一起唱，不過郭羡妮自認記不到歌詞。當提議她不如為滕麗名伴舞，她笑言到時再算。

呼籲大家不要相信流言

對於可想拍續集，郭羨妮表示知道古天樂正在剪輯加長版，希望有未曝光的搞笑NG場面加入，觀眾睇完再可入場再睇過。滕麗名則謂每個角色的故事好豐富，相信古天樂也頗難挑選加入加長版。另外，提到網上流傳疑似《尋秦記》演員片酬表，滕麗名和郭羨妮均表示名單上指自己的片酬數字也是錯。滕麗名笑說：「睇少咗古老闆啦！」而郭羨妮大讚古天樂好慷慨，片酬是既開心又滿意價，更呼籲大家不要相信流言。提到有指古天樂零片酬，兩人均表示不知情也很好奇，但覺得也有可能。郭羡妮大讚古天樂為人也希望照顧大家為先，而滕麗名坦言從未試過如此快收足片酬，當完成拍攝就即出片酬，又笑言自己未走到銀行，戶口已經有錢。