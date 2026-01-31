郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確

前港姐冠軍郭羨妮（Sonija）近日為電影《尋秦記》再被關注，郭羨妮在2011年與內地武術指導朱少杰結婚並育有女兒朱家愛（Kylie），一家三口幸福美滿，雖曾因老公未有與母女二人到越南旅行兼為太太慶祝51歲生日惹來婚變傳聞，但事後郭羨妮澄老公因工作而未有同行：「我和女兒都明白亦感謝老公努力工作，我們才能出遊，吃喝玩樂。我們一直都很好，期待快點合體。」

郭羨妮坦言有一段時間很怕老

郭羨妮日前接受方健儀的YouTube節目訪問，對於復出再拍電影《尋秦記》，她說：「我而家睇返電視版嘅《尋秦記》，我做唔返嗰啲好純真、好pure嘅感覺，嗰種眼神，我係做唔返，因為個人已經唔同咗。其實我都答應，因為我覺得係一件非常之圓滿嘅事，我拍咗咁多年戲呢，其實《尋秦記》係最入人心。」郭羨妮坦言有一段時間很怕老，但經歷過後，她直言：「我依然係我。」

相關閱讀：51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞 晒中門大開性感照騷豐滿上圍 靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰

郭羨妮不覺得自己已經50歲

郭羨妮當選之後火速走紅，曾於TVB劇中擔任女一，其美貌宜古宜今，難怪被封為女神，郭羨妮坦言有一段時間很怕老：「廿幾歲嗰時，我會覺得50歲好老㗎，但係而家我50歲啦，我唔覺得自己50歲喎，你問我：『你幾多歲呀？』我覺得我自己40頭咋。其實我有一段時間會驚，因為你後生都係靚女，你老咗啲人好容易話：『嘩，佢老咗喇！』跟住我心諗，『吓？你唔老嘅？你唔喺呢個世界生存㗎咩？』其實你個心唔好去到覺得自己好老囉，你唔好成日諗住自己老囉，同埋你都要keep囉，你keep返後生啲呀，身形好啲呀，你都唔會覺得自己老。」她續說：「我覺得我仲好過以前嘅我囉，我而家係多咗好多嘅經歷同埋閱歷之後，以前好多嘢唔化，睇雜誌寫到點衰，嗰時真係好mind，會令到自己好唔開心，我而家好多嘢都好化，好多嘢都好開心、好舒服個感覺。」

郭羨妮期望女兒開心成長

郭羨妮畢業於加拿大名校，可謂學識、智慧、美貌兼備，女兒Kylie出世後，郭羨妮難免對女兒有所期望：「拍電影嗰時我問過宣萱，因為當時我有一個關於個女嘅教育問題。嗰時我女啱啱六歲上小學，想我個女入傳統學校，佢就入返我母校，但就讀得好辛苦，晚晚都喊晒，好多功課做，好大壓力。我就喺度諗緊，哎，好唔好去國際學校呢？佢就會好啲呢？因為宣萱係十幾歲就去咗英國讀書，我就問佢：其實你覺得點呀？佢就話最緊要個小朋友開心囉，呢個都係重點，如果一直咁樣，媽咪唔開心，個女又唔開心，你試諗吓得二年級，一日有10樣功課，因為數學唔好，我教佢又唔聽，補完習返嚟仲有功課要做，點樣撐落去？咁我就畀咗佢去國際學校。而家個女13歲喇，我都有問返佢：「你其實開唔開心啊？媽咪畀咗你呢條路。」跟住佢話：「嘩，I have a very happy childhood。」哦，咁我覺得，咁就值得喇。」

相關閱讀：郭羨妮疑獨帶女兒出國慶生老公離奇無影 6字留言盡顯無奈 囡囡一細節反映家中有變？