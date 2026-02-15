Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧兆尊自爆與三女友愛情長跑之謎 憶低潮時伴侶欲出私己錢：唔可以因為佢哋老咗就唔要人

影視圈
更新時間：21:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-15 HKT

被封「現代韋小寶」的鄧兆尊近日在好友梁思浩的YouTube節目《常言道之非黑即白》中，詳談其感情生活。他坐擁三名女友，多年來和平共處，享盡齊人之福，引發網民熱議。訪問中，鄧兆尊不僅分享了與女友們的相處之道，更首次剖白在人生低潮時，女友們不離不棄的感人細節。

鄧兆尊回應「渣男」指控：我係俾人渣緊

鄧兆尊被問及會否被人標籤為「渣男」時，以其一貫的幽默風格回應。他首先定義了自己心目中的「渣男」：「渣男有個要點係咩？佢身邊搵嘅女仔，一係就好有錢，一係就好靚女，呢啲叫渣男，就係我攞你著數，明唔明白？」他隨即話鋒一轉，笑稱自己的情況恰恰相反：「而家我身邊嗰啲唔靚女，亦都唔係好有錢，係咪？我係俾人渣緊！」他更直言，自己現在是被女友們「騙財騙色」，引得主持大笑，巧妙地化解了尖銳問題。

相關閱讀：鄧兆尊親解與祥嫂爭家產苦衷：唔明佢做乜打官司 不解亡母私下奇怪舉動 對簿公堂非為錢？

鄧兆尊感激女友雪中送炭

外界不時評論其三位女友的圓潤的外形，鄧兆尊在訪問中強調，不會因為她們年華老去、外貌改變而拋棄對方。他坦言：「其實佢哋都靚過嘅。」他認為，感情不應只看外表：「咁你唔可以話我識你嘅時候你係咁樣，到你老咗、走咗樣嘅時候，你係咪要放開佢呢？我覺得我做唔到呢樣嘢。」

他憶述，人生中最艱難的時刻，莫過於是當年家族的爭產案，當年因為官司導致先父的資產一時被封鎖，正是在那段經濟和精神壓力最大的時期，女友們給予他極大的支持。他說：「喺你最落難嘅時候，會唔會跟你繼續一齊去捱…（當時）佢會主動同你講，『其實我呢度儲咗一啲私己錢嘅，你可以先攞去用。』你聽到會好窩心，感動。」雖然最終他沒有借用到女友們的積蓄，但這份雪中送炭的情誼，讓他至今銘記於心，也是他堅持對三位女友不離不棄的重要原因。

相關閱讀：鄧兆尊再談17億身家之謎！拒認富二代坦承有XX萬身家 想成為許願樹：畀啲時間我

鄧小艾激罕現身開會所變商人？

鄧兆尊：唔會有第四個

雖然享齊人之福的生活令人羨慕，但鄧兆尊也承認要照顧三個家庭並不容易，最大的煩惱竟然是「食飯」。他笑說：「你話幾個家庭最大麻煩係咩呢？食嘢！呢個人唔食呢樣，嗰個人唔食嗰樣，另一個人想食呢樣……」而在家庭決策上，他表示自己是最終的決策者，在一些無關痛癢的小事上會放任她們選擇，「但係一啲好緊要嘅時候，我就會出聲」。當被追問會否有第四位女友時，他則表示：「斬釘截鐵話你知，係唔會！我點解唔去食啲散餐呢？唔使包養咁耐……仲可以不斷換唔同品種，係咪先？哇，原來我60歲之後……原來出去食快餐，係咁開心喎，我點解唔食快餐，仲要買個飯盒日日喺度扒呢？」話雖如此，鄧兆尊也表示太多女伴也有煩惱，直言：「妻多夫賤，冇水洗面。」

相關閱讀：鄧兆尊高EQ反擊陳百祥！暗寸阿叻為流量：佢做嘢一定有原因 尊重前輩只有配合

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
22小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
9小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
4小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
10小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
7小時前
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
2026-02-14 19:30 HKT