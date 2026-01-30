Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧兆尊高EQ反擊陳百祥！暗寸阿叻為流量：佢做嘢一定有原因 尊重前輩只有配合

被譽為「娛樂圈二世祖」的鄧兆尊入行多年，一舉一動都成為外界焦點，他除了因擁有「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」Nana有三位紅顏知己被關注外，因他作為已故粵劇名伶新馬師曾的長子，繼承了豐厚的遺產，屢次被廣泛討論。

鄧兆尊回應被「阿叻」陳百祥狂寸

「阿叻」陳百祥日前狂寸被指擁有15億身家的鄧兆尊，直言「鄧兆尊係因為老竇叻先有咁多，唔係因為佢叻有幾多」，還表示能力上遠勝方，亦暗示自己的財力遠非鄧兆尊可比。鄧兆尊在其主持的網上節目再度回應。

相關閱讀：陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢

鄧兆尊戲言只係有兩個「億」

新馬師曾（鄧永祥）在1997年逝世，其後爆發「鄧家爭產事件」轟動香港，當時祥嫂洪金梅與四名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉（鄧小艾）和鄧碧玉因為爭產一事對薄公堂，一度成為城中熱話。近日有內地網紅爆料指鄧兆尊憑爸爸留下的15億遺產「躺平」收息多年，身家滾存至17億，每日醒來便有4萬元進帳，事件迅即在網上瘋傳，更被封為「最成功富二代」。其後鄧兆尊幽默地澄清：「成日話我有17億，邊個搵到出嚟，我同佢平分，1億我都未見過呀，我只係有兩個『億』，就係失憶與回憶，呢啲傳聞當笑話好喇。」但仍平息不到風波，更慘被「阿叻」陳百祥寸爆「因為老竇叻先有咁多。」

鄧兆尊自認後輩會不批評只配合

鄧兆尊日前在在網台節目《娛樂好好玩》亦有講到被「阿叻」陳百祥寸爆一事，他坦言：「前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅。叻哥同我講嘅嘢，我係會接受嘅，但你叫我去批評佢呢，我唔會嘅。」全程「食花生」的吳家樂叫鄧兆尊回應而是批評，他還說：「叻哥出嚟講嘢，說話係同佢個人設成正比，我哋用幾個字形容、語不驚人......」鄧兆尊即說補充：「誓不休。冇咩攻擊性嘅。佢只不過聽到人哋咁講，我邊可能有咁嘅家底，邊有呀？叻哥都知我冇啦。我覺得叻哥咁樣做，一定有佢嘅原因嘅。可能係因為內地嘅流量或者咩事，我唔知道，佢做呢樣嘢一定係有要求佢先會做。至於佢係咪攻擊我，我唔覺得佢攻擊，一啲都唔算。我同佢踢咁耐波，我都未跛過。」鄧兆尊續說：「大家接觸嘅嘢可能唔同。呢樣嘢呢，我哋唔可以咁講，佢有自己嘅成就，有自己嘅Character，可能繼續Carry On落個Character裏面，我哋只有配合佢。」

相關閱讀：鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億

 

