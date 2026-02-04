鄧兆尊再談17億身家之謎！拒認富二代坦承有XX萬身家 想成為許願樹：畀啲時間我

已故粵劇名伶新馬師曾的長子鄧兆尊近日因為身價問題，而成為了網民的關注對象，事緣有內地網紅爆料指鄧兆尊憑爸爸留下的15億遺產「躺平」收息多年，身家滾存至17億，每日醒來便有4萬元進帳，結果鄧兆尊被封為「最成功富二代」，更慘被「阿叻」陳百祥寸爆「因為老竇叻先有咁多。」

鄧兆尊鬆口講身家

鄧兆尊曾幽默地澄清：「成日話我有17億，邊個搵到出嚟，我同佢平分，1億我都未見過呀，我只係有兩個『億』，就係失憶與回憶，呢啲傳聞當笑話好喇。」但依然平息風波，日前鄧兆尊再說：「由嗰時開始講嘅時候，我都有搵下啲錢喺邊度呢？但係搵勻都搵唔到。我就未曾見過啦。你話我有幾千萬，我認，你話我……我有一億呢，我都暫時都未見到，但係你哋人人咁話。」

鄧兆尊否認是富二代

對於有17億身家的傳聞，鄧兆尊笑說：「我唔係富二代，其實我都係一個每日工作嘅普通人嚟！」鄧兆尊其後在社交平台拍片澄清，片中他手持電話逐點回應，被指每日獲4萬蚊進帳，鄧兆尊笑說：「如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？我每日都咁辛苦喺做嘢，我都知大家因為流量嘅問題，誇張咗我啲報道，唔緊要，大家開心就得，但係大家有個譜先得㗎！」

鄧兆尊想成為大家的許願樹

鄧兆尊續說：「我邊有咁多錢拎出嚟呀，其次就話我咁多身家，借啲嚟好唔好？投資嚟好唔好？我都有睇到，我只係一個普通人，每日努力工作，我都好想成為大家嘅許願樹，但係畀啲時間我，我盡量努力啲！最後如果有啲開心嘅嘢，我會同大家分享。」有網民留言：「濃縮一句話就是：你們不要瞎猜，猜對了大家都難受。」、「我還以為你要澄清不止4萬呢。」、「最强富二代。」、「有沒有4萬唔緊要，但是富二代絕對是真的。」

