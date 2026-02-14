Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧兆尊親解與祥嫂爭家產苦衷：唔明佢做乜打官司 不解亡母私下奇怪舉動 對簿公堂非為錢？

更新時間：11:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-14 HKT

粵劇名伶新馬師曾（祥哥）與洪金梅（祥嫂）的長子鄧兆尊，因其坐擁豐厚身家及同時擁有三位女友的事蹟，長年成為城中熱話人物。近日，他接受好友梁思浩網上節目《常言道之非黑即白》訪問，親自剖白多年來圍繞他的種種謎團，揭示了與大眾印象截然不同的另一面。

鄧兆尊澄清「富二代」標籤：我唔接受

節目一開始，梁思浩便單刀直入，詢問鄧兆尊是否介意被稱為「富二代」。對此，鄧兆尊直言「我唔接受」。他解釋，大眾眼中的「富二代」是無憂無慮，每天睡到自然醒，只想著去哪裡玩的形象，但這並非他的真實寫照。「我唔係，我成日都要返工，」他強調自己需要工作，並不像外界想像般遊手好閒。他認為自己與真正的「富二代」有別，因為他有責任在身，並享受工作。

鄧兆尊親自闢謠：銀行都冇見過有1億

對於坊間流傳最廣的「我最窮的時候只剩1億」這句驚人名言，鄧兆尊在節目中首次公開澄清，這其實是一場誤會。他表示，這句話並非出自他口，而是在《獎門人》中被陳彥行拿來開玩笑，卻被斷章取義，逐漸演變成大眾對他的印象。他更幽默地笑說：「我銀行都冇見過有1億！」

梁思浩憶鄧兆尊善舉

梁思浩分享了一段與鄧兆尊初次見面的往事。當年，梁思浩在一個慈善晚會擔任司儀，需幫忙銷售每張500港元的慈善獎券，卻處處碰壁。當他看到剛從國外讀書回來、身穿禮服的鄧兆尊時，本不抱期望，沒想到鄧兆尊竟主動將他叫住，並用現金買下他手上全部的獎券。這個善良的舉動讓梁思浩大為感動，他形容當時的鄧兆尊「頭上有光環」，是一位真正有教養的貴公子，顛覆了他對有錢人的刻板印象。

鄧小艾激罕現身外貌激似祥嫂？

鄧兆尊為家產與母親對簿公堂

談及家族遺產紛爭，甚至不惜與最親愛的母親祥嫂對簿公堂的往事，鄧兆尊也坦言：「係傷嘅。」他指那是一段痛苦和糾結的經歷。他表示：「其實佢（祥嫂）又唔係為咗錢打官司，我都唔明佢做乜要為啲錢打官司，因為之前已經同阿爸安排好、同爸爸傾咗，好多嘢畀咗佢㗎啦，但私下佢仲要做咁多奇怪嘢……我唔知啦，可能每一個人到某個年紀，會有啲錯誤嘅諗法、決定。」他透露當時自己處在一個很奇怪的位置，為了維護家族間的平衡，被迫與兄弟姊妹站在同一陣線，此舉讓他非常傷心。

