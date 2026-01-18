新馬師曾女兒鄧小艾激罕現身外貌激似祥嫂 開會所獲阿哥鄧兆尊拖「正印」Carmen支持

已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）在1997年逝世，其後爆發「鄧家爭產事件」轟動香港，當時祥嫂洪金梅與四名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉（鄧小艾）和鄧碧玉因為爭產一事對薄公堂，一度成為城中熱話，雖然祥嫂與仔女曾反目，但最終關係總算和解，祥嫂在2019年因肺癌離世，臨終前四子女陪媽媽走完最後一程。自從祥嫂離世後，鄧小艾甚少再出現公眾場合。

鄧小艾將興趣變成事業開設寵物會所

祥哥和祥嫂生前十分喜歡養貓狗，四名子女在父母耳濡目染下，同樣喜歡養寵物，家中的貓貓狗狗更多得驚人。其中二女鄧小艾因兒子長大成年，在不用再湊小朋友下，平日就與愛犬為伴，有指她曾養了16隻愛犬，就連行街都是睇貓貓狗狗。近日鄧小艾將興趣變成事業，與友人在元朗開設寵物會所，提供寵物一站式服務，推廣支持人寵共融。

鄧兆尊偕「正印」Carmen撐妹妹

在開幕當日鄧小艾落手落腳招呼賓客，身為哥哥的鄧兆尊當然到場支持，不過同行的並不是「阿三」Nana，而是「正印」Carmen，素顏上陣的鄧小艾雖然未有華麗服飾襯托，但依然保養得宜，小麥色膚色看起來相當緊緻，外貌與祥嫂似足餅印。鄧小艾曾經因為第二任丈夫釣魚郎張文聰與家人鬧翻，不過兩人最終離婚收場，鄧小艾與兒子搬返娘家永祥大廈與兄弟同住，打理一家人的生活。兒子長大成大後，鄧小艾不用再湊小朋友與愛犬為伴，鄧兆尊曾公開四兄弟姊妹合共飼養數十隻寵物，鄧兆尊有10隻貓狗、鄧兆榮有1隻狗，而最細的鄧碧玉最誇張，養了26隻貓，至於小艾也有16隻狗，當時她表示愛犬大部分是收養回來，而她又比較隨意，沒有刻意安排寵物接受訓練。

祥嫂與四名子女曾經歷恩怨情仇

祥嫂與四名子女曾經歷逾十年恩怨情仇，多年來只在法庭有機會碰頭，祥嫂曾痛斥子女為「紅衞兵」，子女則反擊稱她是「武則天」。直到祥嫂61歲大壽之日，出現大轉機，祥嫂挽着女兒鄧小艾到達酒家，母女接受傳媒訪問，關係破鏡重圓，有一段時間祥嫂與子女的關係維持良好，不時與女兒鄧小艾結伴行街，可惜過了不久雙方關係再度破裂。到了2017年，祥嫂因魯芬病逝令她有所頓悟， 對子女的看法與財產的分佈，有了全新的觀點和安排，她決定以祥哥及自己的名義成立家族基金，在律師、醫生、證人見證下寫好平安紙：「名利帶不走，萬般皆是緣。舊事不記，新事新提。四個孩子都長大成人了，他們有自身的生活，只要孩子健康快樂，他們怎樣安排自己的生活，我不會干預。子女沒有隔夜仇，我是他們的親生母親，遺產自然會留給他們，我已把個人財產分配妥當，鄧家子女和洪家親人全部可以得到我的遺產。」

