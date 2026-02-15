《名媛望族》世紀Re-U星光熠熠集齊視帝視后 江美儀爆二太太陳玉蓮行蹤？ 離巢女角風采依然

TVB於2012年首播的台慶劇《名媛望族》近日在深夜時段重播，不僅勾起無數劇迷的集體回憶，更意外吸引新一代觀眾追看，劇中多個經典場口，如江美儀的流利英語獨白、王浩信被掌摑的震撼畫面等，再次成為全城熱話。劇集播畢多年，一眾演員的深厚情誼依然不變，並趁著農曆新年前舉行了一場溫馨的Re-U飯局。

劉松仁精神奕奕

本次重聚最讓粉絲欣慰的，莫過於男主角劉松仁的現身。早前曾一度傳出健康亮紅燈的他，在這次飯局中顯得精神飽滿，笑容滿面。從大合照中可見，劉松仁穩坐席中，面色紅潤，與劇中的「太太」及「仔女」們親密互動，其中「大太太」韓馬利更親暱地蹺著他的手臂。他健康開朗的狀態，直接擊破了外界的健康問題傳聞。

江美儀人氣再急升

隨著劇集重播，當年憑藉三太太「Yvonne」一角出位、演技備受肯定，早成視后的江美儀，人氣再度急升。在這次的聚會中，江美儀以一頭清爽利落的黑短髮示人，配上招牌的燦爛笑容，形象十分搶鏡，與劇中嫵媚的長髮造型形成鮮明對比。她的社交媒體上載了多張聚會照片，引來大量網民留言，足見其魅力不減。

視帝視后喜相逢

這次「鍾家」Re-U陣容鼎盛，除了劉松仁，劇中三位太太韓馬利，應本劇取得視后的楊茜堯（前名楊怡）、江美儀，以及視帝兒子馬國明、新抱朱晨麗、女兒馬賽和對頭人石修等皆有出席，場面溫馨熱鬧。

二太太陳玉蓮行縱曝光？

唯一的「遺憾」是二太太陳玉蓮未有現身。當有入戲的網民留言詢問「二媽去哪了？」，江美儀也相當配合地以劇中角色的口吻笑著回應，指她正與劇中情人「齊日輝」遠走高飛，「身在英國」，巧妙地呼應了劇情，引來網民大讚搞笑。此外，馬國明的太太湯洛雯亦有留言，引用江美儀在劇中的金句「As if I care」，互動充滿趣味。這次重聚不僅是一場「回憶殺」，更見證了《名媛望族》團隊難能可貴的長久情誼。

