劉松仁嘆此生無憾 心繫《名媛望族》深信經典不會過時 淡出幕前隨心而行真實狀態惹人牽掛

由劉松仁、楊怡（楊茜堯）、陳玉蓮、馬國明、吳卓羲、江美儀、王浩信和韓馬利主演的TVB台慶劇《名媛望族》雖然已經是13年前的作品，但至今仍然是不少人的集體回憶，近日在劇中飾演三姨太「易懿芳」江美儀完美演繹以英語與劉松仁的對罵，被網民瘋狂洗版。

劉松仁能與一班好演員合作此生無憾

劉松仁近年因要專注「服務身體」而淡出幕前，鮮有露面的劉松仁仍然活躍社交平台，對於劇集再被觀眾關注，他在微博留言：「最近《名媛望族》又再重播，真是欣喜得到各友好的欣賞！我們的努力真的沒有白費。我們一直相信經典是不會過時的。我亦慶幸有此作品，更慶幸能與一班好演員合作，此生無憾！感謝。」

劉松仁讚「大姊」韓馬利的演出

江美儀近日因在《名媛望族》飾「易懿芳」不滿「鍾卓萬」劉松仁娶戲子出身的「康子君」楊茜堯入門，其家底不符合鍾家媳婦嘅要求：「我哋三位太太都係名門望族，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家，你要娶個戲子做四姨太，你唔使旨意啊！」「鍾卓萬」劉松仁以英文鬧三太江美儀不要呼呼喝喝，「易懿芳」江美儀即瞪大眼連續說出三句英文對白：「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」張力十足地還擊劉松仁，想不到這一幕多年後竟被網民瘋狂洗版。淡出幕前多年的劉松仁原來亦有留意事件，連日來在微博發文，劉松仁大讚韓馬利的演出：「其實整個劇最難演的是「大姊」，演員能夠在沒有多大的事件和衝突戲的同時，一直都保持大太太這個角色的內歛含蓄而不外露。演員仍然能守住自己的崗位，不失她大太太的風範、優雅和氣質是談何容易！多謝MARY姊你的演出，才能維繫了整個1家庭的和諧。演戲的功力真不是一朝一夕的，需要時間的沉澱，加上努力，才能形成了你今天的氣質，你的演藝事業成就～值得欣慰！慶幸我們在70年代就已經合作、認識、結緣。永遠祝福你！ ​​​ 」

夏竹欣多謝劉松仁真誠分享獲益良多

曾經與劉松仁合作的夏竹欣昨日（25日）在IG貼上多張的合照並說：「每次同松哥傾偈都一定獲益良多，無論對做人做事都係有大大嘅幫助，多謝你嘅真誠分享，所以我真係好着數，次次都有嘢袋走，感恩有你。望住松哥不停都諗起晚晚追緊嘅《名媛望族》裏面嘅鍾卓萬、鍾家老爺、鍾先生，真係做得好好，好好睇，勁型。我同松哥都有唯一嘅同場㗎，當然聽松哥再講多啲、了解多啲套劇就覺得更加好睇，更加精彩#劉松仁#感恩#謙卑#緣份#珍惜#生命影響生命#鍾卓萬#瑪利修女。」相中的劉松仁全程笑容滿面，頭上的銀絲消失不見，看起來臉色紅潤，精神狀態明顯不俗。目前劉松仁的生活很隨心而行：「我沒界定要做甚麼事，就如大家常說『出山』，我覺得應該不可能，因為精力已經有限，時間有限，我知道自己的能力。我很喜歡現階段的我，不強求甚麼，一切隨環境隨心而行。」

