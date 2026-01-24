Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江美儀性感睡袍照回饋網民 《名媛望族》霸氣對白被製鈴聲瘋狂洗版 「黑絲旋風」再度刮起睇到眼凸

影視圈
更新時間：12:30 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:30 2026-01-24 HKT

由劉松仁、楊怡（楊茜堯）、陳玉蓮、馬國明、吳卓羲、江美儀、王浩信和韓馬利主演的TVB台慶劇《名媛望族》，故事講述二、三十年代的香港，飾演大狀「鍾卓萬」的劉松仁與四位太太的名門事，鍾家因各房明爭暗鬥而引發家族情仇的故事。雖然集數已經是13年前的作品，但至今仍然是不少人的集體回億，近日在劇中飾演三姨太「易懿芳」江美儀完美演繹以英語與劉松仁的對罵，被網民瘋狂洗版。

飾演「鍾卓萬」劉松仁在劇中有四位太太，分別是飾演元配的「顧心蘭韓馬利、二太「爾嫣」陳玉蓮、三太「易懿芳」江美儀與及四太「康子君」楊茜堯，同時還有「趙丹丹」賈曉晨做情人，當年劇集播出時，江美儀除了「大家閨秀式發爛渣」的演出外，以黑絲性感造型誘惑劉松仁的一幕，同樣備受注目，更令江美儀自此得到「黑絲儀」的稱號。

相關閱讀：視后疑見前夫蜜運唔輸得 Dry爆多年生日有仔攬親密照流出 苦尋精壯男情路有起色？

在劇中江美儀飾「易懿芳」因為不滿「鍾卓萬」劉松仁娶戲子出身的「康子君」楊茜堯入門，直言「康子君」楊茜堯家底不符合鍾家媳婦嘅要求：「我哋三位太太都係名門望族，大姐書香世代，二姐前清格格，我阿爸係銀行家，你要娶個戲子做四姨太，你唔使旨意啊！」「鍾卓萬」劉松仁以英文鬧二太江美儀不要呼呼喝喝，「易懿芳」江美儀即瞪大眼連續說出三句英文對白：「I don't give a damn！」、「I'll shout as I please!」、「As if I care!」張力十足地還擊劉松仁，想不到這一幕多年後竟被網民瘋狂洗版，有人說：「學英文一定要搵江美儀 I don’t give a damn !」江美儀親自回覆：「其實我英文麻麻哋架！I go to school by bus. My name is Siu Ming.」甚至有網民將對白改作電話鈴聲並分享到社交媒體：「太入腦⋯我決定整埋iPhone 鈴聲，日日可以聽三姨太Yvonne把聲。」。江美儀看到帖文留言表示：「嘩！多謝你呀！」

熱爆Threads的江美儀今日（24日）再派福利，她貼身穿睡袍晒長腿的相片並說：「星期六放下福利先！ Have a nice weekend everyone! #江美儀 #名媛望族 #銀行家の女 #我阿爸係銀行家。」又再惹來不少網民留言，有人說：「佢當然好有實力啦。亞視時期已經睇佢！」、「我雖然錯過了你的青春期，但絕不能錯過你的更年期。」、「強烈要求美儀姐要再着黑絲。」、「黑C！黑C！我係女都覺得三姨太正呀。」、「呢套劇集你做得好好，呢套劇我翻睇咗三次，好好睇。」其實當年一度失寵的「易懿芳」江美儀為了討好「鍾卓萬」劉松仁，穿上吊帶黑絲襪大跳「艷舞」兼及出惹火甫士情挑劉松仁，兩人隨後熱吻倒進梳化惹人聯想，當時劇集播出後，一度成為熱話，江美儀更得到「黑絲儀」的稱號，她曾稱慶幸對手是有默契的劉松仁：「我冇諗過黑絲誘惑咁爆，拍嘅時候着眼點真係唔係對絲襪，我最弱係跳舞，最怕跳出嚟會唔自然咋。松哥收到劇本後喺YouTube搵咗十條有關艷舞嘅片畀我睇，步伐、衣着同表情都逐條分開叫我跟住參考做。」

相關閱讀：《名媛望族》鍾家相隔13年RE-U！ 江美儀劉松仁合體掀黑絲回憶 網民召喚兩個失踪家人

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
18小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
19小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
7小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
17小時前
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講
趣聞熱話
1小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
21小時前