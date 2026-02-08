江美儀驚爆患嚴重抑鬱20年 自揭驚恐症抗拒身處一環境比死更難受 因坐禪結緣梁洛施

54歲TVB視后江美儀自2023年《羅密歐與祝英台》後未有新劇推出，與吳君如胞弟吳君祥離婚踏入第10年，曾公開稱Dry爆，未見曝光新戀情。江美儀近日接受傳媒訪問，予人堅強硬朗的形象，原來鏡頭背患上嚴重抑鬱，更演變成驚恐症，被病情困擾長達20年。

江美儀不懂愛錫自己

江美儀每段感情均長逾10年，跟吳君如胞弟吳君祥拍拖前，曾與前亞洲電視藝員張煒相戀多年，可惜分手收場，令她留下難以磨滅的傷痛。江美儀坦言沒有人教導兩人相處，要靠自己探索、摸索，世事的障礙會影響自己所做的決定。由於沒有人教導，不懂得愛錫自己、保護自己，認知問題時已傷痕累累。

相關閱讀：江美儀性感睡袍照回饋網民 《名媛望族》霸氣對白被製鈴聲瘋狂洗版 「黑絲旋風」再度刮起睇到眼凸

江美儀直言不能看輕情緒病，因情緒病跟傷風感冒沒有分別，外表看不出來，但沒有人知道她的感受。患上驚恐症的江美儀，對聲音特別敏感，最嚴重時連食飯都不可以坐在餐廳中間位置。江美儀舉例在人多的餐廳坐在中間位置，會令她比死更難受，感覺聲音在鑽頭，她要坐在安靜環境，最角落或房間，嘈吵會觸發突然抖不到氣、心跳、頭暈，然後感到筋疲力盡。

江美儀南亞海嘯觸發病情

江美儀曾在2004年南亞大海嘯後數月，隨亞視攝製隊赴泰國寇納拍攝節目《爸爸向前走》，當時目睹災難後滿目瘡痍的畫面，衝擊其神經而觸發情緒病，江美儀至今仍猶有餘悸，間中會夢到海嘯畫面，嚇到她彈醒。

近年江美儀皈依我佛，心境變得平靜，情緒問題亦得以控制，江美儀與梁洛施（Isabella）也因為信仰而結緣。江美儀透露梁洛施透過節目《單對單》見到她坐禪，有意認識，有一日便在IG找她，想一齊去學佛，江美儀曾懷疑對方身份，更聯絡盧覓雪問是否電騙。對於梁洛施的主動，江美儀笑稱對方覺得她是一個好人不是壞人，所以成為朋友，並不是自己高攀對方。

江美儀茹素流失肌肉

江美儀曾有一段時間堅持茹素，卻因更年期令身體出現問題，因為更年期流失肌肉及蛋白質，而她食素導致臉頰凹陷。由於暴瘦引致不少人擔心其健康，江美儀為回復健康才再食肉。江美儀現時學會更愛自己，因為不知道自己何時會離開人世，只想每天臨瞓前都開心。

相關閱讀：視后疑見前夫蜜運唔輸得 Dry爆多年生日有仔攬親密照流出 苦尋精壯男情路有起色？