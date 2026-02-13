Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳凱詠紅館演唱會銷情慘淡 回應門票滯銷：票房係現實，我唔會扮睇唔到 靠林家謙陳慧琳幫拖？

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-13 HKT

歌手陳凱詠（JACE）將於2月18及19日，首次登上紅磡體育館（紅館）舉行《JACE WORLD》演唱會，實現事業一大里程碑。然而，在演唱會舉行前夕，網上傳出其門票銷情欠佳的消息。對此，陳凱詠於Threads上親自發文回應，坦然面對「滯銷」指控。

陳凱詠回應門票滯銷質疑

面對外界的質疑，陳凱詠在文中首先表示理解：「好多人話我滯銷，我理解。票房係現實，我唔會扮睇唔到。」她直面票房是現實考量的問題，但隨即堅定地表達了自己對音樂的看法，強調：「但我從來唔會只用數字定義成功定義音樂。」

陳凱詠承諾，既然有幸踏上紅館這個夢寐以求的舞台，她必定會將所有資源投入到製作最好的音樂、排舞、舞台效果及現場演出。她在文末誠懇地寫道：「如果你唔鍾意我，唔緊要，但如果你入場，希望你會感受到我對呢個舞台嘅尊重同誠意！」言辭間充滿對表演的熱誠和決心。

相關閱讀：陳凱詠爆首場紅館騷請陳慧琳做嘉賓 舞台大量機關被爸爸提醒要小心

陳凱詠承認宣傳困難專注表演 

事實上，較早前陳凱詠已提早公布將邀請到人氣唱作人林家謙及樂壇天后陳慧琳擔任嘉賓，當時已有不少人推測，此舉是希望藉著星級嘉賓的號召力，吸引更多樂迷購票入場。

對於早前演唱會延遲售票是否影響銷情，陳凱詠在受訪時坦言整個大環境都受到影響。「老實說，我覺得整個香港也會受到影響，大家都有影響，我們在宣傳各方便都要再調整，」她表示宣傳預算大減，行政上亦遇上困難，很難歸咎於單一事件。作為表演者，她選擇樂觀面對，並表示：「現在要專注唱歌、跳舞，只可以好樂觀面對，其他事不會理太多，因為歌手只對舞台上的表演充滿信心。」

相關閱讀：星級大搜查丨明星聖誕驚魂騎呢禮物大晒冷！陳曉華收XX嗌離譜 陳凱詠收抽氣扇最後咁解決？

