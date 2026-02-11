陳凱詠爆首場紅館騷請陳慧琳做嘉賓 舞台大量機關被爸爸提醒要小心

陳凱詠（JACE ）今日（11日）到西沙為將於2月18及19日舉行的《JACE WORLD》紅館演唱會進行綵排。這次可說是JACE 首個最大型演唱會，舞台是她和團隊精心設計，走進這個一比一臨時綵排場地，令她感到更有真實感。

陳凱詠個唱舞台機關多

問到舞台設計是否有大量機關？她笑稱，真是機關算盡，有不少的機關設計，問她會否怕機關多會危險？她坦言：「有些位置我也驚，因為舞步節奏強勁，而且升高了來跳，我也提點大家要小心，就連我爸爸也提醒我要小心點，（爸爸是否早前看到其他歌手在表演期間跌落台的網上片段？）可能他看到網上其他歌手踩錯腳跌倒的片段，其實我們跳舞時會跳得忘我，有時候也不知自己揈了去哪裏，唯有去到紅館現場綵排再試。」

JACE與兩位嘉賓新年開派對

近日有網民推算JACE 首場嘉賓姓陳、尾場嘉賓姓林，問到是否林家謙？她笑指網民的推算十分精準，她透露，頭場的陳姓嘉賓，是一位女性，亦是她的兒時偶像，問到是否陳慧琳？JACE 承認是Kelly，並說：「是我很期待的，請到兩位嘉賓與我一起在新年開派對，當然要有重量和有份量，屆時我會與嘉賓一起震撼舞台。」

JACE演唱會宣傳大減

提到早前演唱會延遲售票可有影響銷售情況？她說：「老實說，我覺得整個香港也會受到影響，大家都有影響，我們在宣傳各方便都要再調整，所以宣傳大減，好多行政方面都有困難，好難講是因為一件事去影響，作為表演者都理不到那麼麽多，現在要專注唱歌、跳舞，只可以好樂觀面對，其他事不會理太多，因為歌手只對舞台上的表演充滿信心。」