汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶

現年78歲的「阿姐」汪明荃，作為TVB的鎮台之寶，在螢幕前總是氣場強大、光芒四射。然而，私底下的阿姐卻是一位極其溫柔細心、重情重義的巨星。臨近農曆新年，汪明荃對傳統節日極為重視，今日她更新社交媒體，分享自己出門辦年貨的最新動態，其親民的打扮和自信的狀態，旋即引起網民熱烈討論。

汪明荃全素顏辦年貨

從汪明荃分享的相片中可見，她身處停車場，為辦年貨做足準備。令人驚訝的是，貴為巨星的她，不僅沒有戴上口罩，更以全素顏示人，臉上脂粉不施，沒有絲毫化妝痕跡，盡顯對自己外貌的極致信心。在打扮方面，阿姐亦毫無架子，沒有選擇華麗的服飾，反而穿上一件舒適的橙色針織上衣，搭配條紋闊腳褲，一身悠閒的「街坊裝」顯得格外親切。

相關閱讀：汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善

汪明荃拉車仔外出超貼地

最讓網民感到「貼地」的，莫過於阿姐手上拉著一架準備用來裝載戰利品的購物車仔，完全融入平民百姓辦年貨的日常，巨星光環瞬間化為濃濃的鄰家感。照片一出，網民紛紛湧入留言區，大讚阿姐的真實與自信。有網民感嘆：「貼地得如住喺隔籬屋嘅羅師奶」，指其親民程度滿分。大量留言都表示欣賞阿姐的自信美，稱「通常有自信的人，幾十歲，那怕素顏都係靚」、「看盡浮華的人，不需要取悅任何人，挺好的」。更有年輕網民羨慕地說：「35歲的我皮膚都無阿姐咁靚！」、「如果自己到了77歲仍是這狀態，真的開心都不得了」，可見阿姐的凍齡美貌和由內而外散發的從容氣質，深深折服了不同年齡層的粉絲。

汪明荃以最真實自信一面示人

事實上，阿姐的親民作風早已有跡可尋，早前她親自送贈蘿蔔糕給相識多年的銅鑼灣年老女小販，溫暖舉動感動全城。這次她再次以最真實、最自信的一面示人，證明了真正的巨星，其魅力從不需靠華麗包裝，而是源於那份看盡繁華後，依然能回歸平淡、活得自在的底氣。

相關閱讀：汪明荃驚現超市做Promoter？親自下廚引圍觀場面墟冚 與市民零距離互動展巨星風範