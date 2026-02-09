Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶

影視圈
更新時間：22:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：22:00 2026-02-09 HKT

現年78歲的「阿姐」汪明荃，作為TVB的鎮台之寶，在螢幕前總是氣場強大、光芒四射。然而，私底下的阿姐卻是一位極其溫柔細心、重情重義的巨星。臨近農曆新年，汪明荃對傳統節日極為重視，今日她更新社交媒體，分享自己出門辦年貨的最新動態，其親民的打扮和自信的狀態，旋即引起網民熱烈討論。

汪明荃全素顏辦年貨

從汪明荃分享的相片中可見，她身處停車場，為辦年貨做足準備。令人驚訝的是，貴為巨星的她，不僅沒有戴上口罩，更以全素顏示人，臉上脂粉不施，沒有絲毫化妝痕跡，盡顯對自己外貌的極致信心。在打扮方面，阿姐亦毫無架子，沒有選擇華麗的服飾，反而穿上一件舒適的橙色針織上衣，搭配條紋闊腳褲，一身悠閒的「街坊裝」顯得格外親切。

相關閱讀：汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善

汪明荃拉車仔外出超貼地

最讓網民感到「貼地」的，莫過於阿姐手上拉著一架準備用來裝載戰利品的購物車仔，完全融入平民百姓辦年貨的日常，巨星光環瞬間化為濃濃的鄰家感。照片一出，網民紛紛湧入留言區，大讚阿姐的真實與自信。有網民感嘆：「貼地得如住喺隔籬屋嘅羅師奶」，指其親民程度滿分。大量留言都表示欣賞阿姐的自信美，稱「通常有自信的人，幾十歲，那怕素顏都係靚」、「看盡浮華的人，不需要取悅任何人，挺好的」。更有年輕網民羨慕地說：「35歲的我皮膚都無阿姐咁靚！」、「如果自己到了77歲仍是這狀態，真的開心都不得了」，可見阿姐的凍齡美貌和由內而外散發的從容氣質，深深折服了不同年齡層的粉絲。

汪明荃以最真實自信一面示人

事實上，阿姐的親民作風早已有跡可尋，早前她親自送贈蘿蔔糕給相識多年的銅鑼灣年老女小販，溫暖舉動感動全城。這次她再次以最真實、最自信的一面示人，證明了真正的巨星，其魅力從不需靠華麗包裝，而是源於那份看盡繁華後，依然能回歸平淡、活得自在的底氣。

相關閱讀：汪明荃驚現超市做Promoter？親自下廚引圍觀場面墟冚 與市民零距離互動展巨星風範

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
51分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT