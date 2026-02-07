Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汪明荃驚現超市做Promoter？親自下廚引圍觀場面墟冚 與市民零距離互動展巨星風範

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-07 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-07 HKT

汪明荃每年農曆新年都會自家炮製多盒蘿蔔糕送給親友，不少圈中人都曾收到並大讚她的好廚藝。汪明荃去年更與好友蘇太合作推出蘿蔔糕，今年二人再度合作，日前更齊齊現身銅鑼灣一間超市。大批市民偶遇汪明荃，現場瞬間被擠得水洩不通！原來汪明荃此行是為好友蘇太及自家品牌擔任「一日店長」，一身喜慶紅衣的她親民指數爆燈，引來在超市購物的市民圍觀，場面墟冚！

汪明荃即席展廚藝

汪明荃此行並非簡單站台，她化身星級廚神，親自拿起鑊鏟，即席大展廚藝，為大家煎「阿姐蘿蔔糕」。只見汪明荃手勢純熟，將一塊塊蘿蔔糕煎至金黃酥脆，香氣四溢，引得圍觀群眾食指大動，紛紛舉起手機記錄下這難得一見的畫面。

相關閱讀：汪明荃被羅家英要求跳艷舞助興：吓？難啲喎 睇老公做一事罕有情緒高漲印證爆料

汪明荃盡顯巨星風範

身為「一日店長」，汪明荃絕對稱職！她不僅熱情地向大家介紹產品，更親手將煎好的蘿蔔糕分享給在場粉絲試食，與大家零距離互動。面對粉絲們的合照要求，汪明荃來者不拒，全程笑容滿面，更與粉絲的可愛小狗溫馨同框，場面熱鬧又溫馨，盡顯巨星風範與親和力。

相關閱讀：汪明荃近30年前超性感影片曝光  低胸激凸身材不像半百似30歲  同片「劇集女神」大長腿亦吸睛

汪明荃寬敞獨立屋曝光：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
44分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
14小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT