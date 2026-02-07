汪明荃驚現超市做Promoter？親自下廚引圍觀場面墟冚 與市民零距離互動展巨星風範

汪明荃每年農曆新年都會自家炮製多盒蘿蔔糕送給親友，不少圈中人都曾收到並大讚她的好廚藝。汪明荃去年更與好友蘇太合作推出蘿蔔糕，今年二人再度合作，日前更齊齊現身銅鑼灣一間超市。大批市民偶遇汪明荃，現場瞬間被擠得水洩不通！原來汪明荃此行是為好友蘇太及自家品牌擔任「一日店長」，一身喜慶紅衣的她親民指數爆燈，引來在超市購物的市民圍觀，場面墟冚！

汪明荃即席展廚藝

汪明荃此行並非簡單站台，她化身星級廚神，親自拿起鑊鏟，即席大展廚藝，為大家煎「阿姐蘿蔔糕」。只見汪明荃手勢純熟，將一塊塊蘿蔔糕煎至金黃酥脆，香氣四溢，引得圍觀群眾食指大動，紛紛舉起手機記錄下這難得一見的畫面。

汪明荃盡顯巨星風範

身為「一日店長」，汪明荃絕對稱職！她不僅熱情地向大家介紹產品，更親手將煎好的蘿蔔糕分享給在場粉絲試食，與大家零距離互動。面對粉絲們的合照要求，汪明荃來者不拒，全程笑容滿面，更與粉絲的可愛小狗溫馨同框，場面熱鬧又溫馨，盡顯巨星風範與親和力。

